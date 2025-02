La Banque africaine de développement et le Fonds de lutte contre les pandémies signent un accord afin de mobiliser des ressources pour faire face aux pandémies

Le Groupe de la Banque africaine de développement a signé un accord pour devenir une entité de mise en oeuvre du Fonds de lutte contre les pandémies. Cet accord permet à la Banque de coordonner le financement des projets approuvés par le Fonds en Afrique, et de participer à un appel à propositions pour le financement d'investissements dont le lancement est prévu le mois prochain.

L'accord sur les procédures financières, signé en janvier avec le Groupe de la Banque mondiale (la Banque internationale pour la reconstruction et le développement a agi en tant que fiduciaire du Fonds de lutte contre les pandémies) permet à la Banque africaine de développement de participer au financement de 500 millions de dollars du secrétariat du Fonds pour mettre en oeuvre des programmes, des projets et des politiques liés aux pandémies, particulièrement dans les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu.

Le Fonds de lutte contre les pandémies est un partenariat entre des pays donateurs, des co-investisseurs, des fondations et des organisations de la société civile. Il est hébergé par la Banque mondiale. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) en est le chef de file technique. Le Fonds aide les pays et les régions à renforcer leurs systèmes de santé et à accroître leurs investissements afin de renforcer leurs capacités de prévention, de préparation et de réponse aux pandémies.

« Les pays africains demandent de plus en plus d'aide pour combler les lacunes de leurs infrastructures sanitaires nationales, mises en évidence par la pandémie de Covid-19 et d'autres crises sanitaires. En tant qu'entité chargée de la mise en oeuvre du Fonds de lutte contre les pandémies, la Banque africaine de développement capitalise sur son expérience en combinant le financement des infrastructures avec un soutien complémentaire pour améliorer la qualité de vie des populations africaines », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente de la Banque chargée de l'Agriculture et du Développement humain et social.

L'appel à propositions du Fonds se déroulera en plusieurs étapes : la première phase sera ouverte aux propositions monopays et multipays en mars 2025, la deuxième phase sera lancée en juin 2025 pour les propositions régionales.

À ce jour, le Fonds de lutte contre les pandémies a financé deux appels à propositions et approuvé 47 projets ayant un impact sur 75 pays dans six régions du monde. En moyenne, 43 % de ses ressources ont été allouées à des pays d'Afrique subsaharienne, la région où la demande est la plus forte. Dans le cadre du deuxième appel à propositions, plus de la moitié des fonds accordés ont été alloués à l'Afrique subsaharienne.

En tant qu'entité de mise en oeuvre, la Banque africaine de développement jouera également un rôle de supervision, en apportant un soutien aux organisations bénéficiaires dans la mise en oeuvre et en fournissant des rapports financiers et d'avancement au Conseil d'administration du Fonds.

La collaboration de la Banque avec le Fonds de lutte contre les pandémies s'inscrit dans le cadre de sa Stratégie pour des infrastructures sanitaires de qualité en Afrique, qui vise à renforcer les infrastructures sanitaires et à améliorer les résultats en matière de santé en Afrique.

En juin 2023, la Banque a approuvé un financement d'environ 124 millions de dollars pour l'élargissement de l'accès aux soins de santé au Maroc. Le Programme d'appui à l'accès inclusif aux infrastructures de santé du pays renforce les services de santé spécialisés dans les centres de santé pour femmes et enfants, soutient la construction et l'équipement d'hôpitaux et dote les sites isolés d'installations de télémédecine et de téléconsultation.

Mme Dunford a déclaré que la poursuite de la collaboration avec le Fonds de lutte contre les pandémies peut aider davantage d'Africains à bénéficier de systèmes de santé renforcés.

« En tant que première institution financière d'Afrique, nous sommes prêts à apporter un soutien pertinent aux organisations bénéficiaires chargées de la mise en oeuvre, aux pays membres régionaux de la Banque et aux communautés économiques régionales dans le cadre du troisième appel à propositions du Fonds de lutte contre les pandémies. La Banque mobilisera des ressources du Fonds, en plus de ses propres instruments de financement, pour obtenir des résultats plus importants et plus satisfaisants », a souligné Mme Dunford.

Le Fonds de lutte contre les pandémies a été créé en septembre 2022, la Banque y participant d'abord comme observateur, avant d'en devenir membre à part entière, deux mois plus tard, lors des réunions du G20 à Bali, en Indonésie.