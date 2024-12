Sénégal: L'Institut Pasteur de Dakar célèbre un siècle d'excellence en santé publique

Sous le thème « Responsabiliser l’avenir : Un siècle d’excellence en santé publique », l’Institut Pasteur de Dakar (IPD) célèbre son existence à travers une semaine du Centenaire, du 9 au 13 décembre 2024. Cet événement met en lumière les contributions majeures de l’IPD dans la lutte contre les maladies, le développement scientifique et la formation de spécialistes en Afrique et au-delà.

En effet, la cérémonie d’ouverture s’est tenue ce 09 décembre sous la Présidence du Dr Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal. Il a rappelé le rôle historique de l’IPD dans la recherche biomédicale et la prévention des épidémies. Il a également souligné les réalisations clés de l’Institut, notamment dans la lutte contre des fléaux tels que la fièvre jaune, la méningite, l’Ebola et la COVID-19.

Le Professeur Awa Marie Coll Seck, présidente du Forum Galien Afrique et ancienne ministre d’État au Sénégal, a salué l’impact de l’IPD sur la santé publique mondiale. « Grâce à son expertise, des millions de vies ont été sauvées », a-t-elle déclaré, citant les avancées dans la production de vaccins et le développement de capacités locales en réponse aux urgences sanitaires.

Elle a également rendu hommage aux jeunes chercheurs formés par l’Institut, comme Cheikh Tidiane Diagne, reconnu pour ses contributions au diagnostic rapide de la COVID-19. Cet exemple illustre l’engagement de l’IPD à préparer une nouvelle génération de leaders scientifiques africains.

Le ministre Ibrahima Sy a insisté sur l’importance d’investir davantage dans la recherche et les infrastructures sanitaires, tout en appelant à renforcer la coopération internationale. « Les défis sanitaires à venir exigeront des réponses innovantes et des collaborations renforcées », a-t-il affirmé.

A noter que la célébration de cette semaine du Centenaire comprendra plusieurs rencontres de haut niveau, notamment un symposium scientifique sur la recherche sur les pathogènes, un forum sur la santé et l’innovation, le 3ᵉ Forum annuel de Dakar sur les épidémies, ainsi qu’un forum des partenaires. Ces événements visent à renforcer les collaborations internationales, à promouvoir l’innovation et à jeter les bases pour relever les défis sanitaires de demain.

Pour le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, il est recommandé, à l’issue de cette semaine du Centenaire de produire un document de capitalisation mettant en avant les réalisations de l’IPD et leur impact sur le développement biomédical au Sénégal et en Afrique. Ce document visera à vulgariser les contributions de l’Institut auprès du grand public et à renforcer sa visibilité nationale et internationale.

Les autorités ont également souligné l’importance de positionner l’IPD comme un acteur clé dans le développement du capital humain et social, conformément aux ambitions nationales et régionales.

Enfin, les discours ont rendu hommage aux générations de chercheurs, de médecins et de partenaires ayant contribué à l’histoire de l’Institut Pasteur de Dakar. « Leur travail est une source d’inspiration pour les générations présentes et futures », a déclaré le ministre Sy.

L’IPD continue de jouer un rôle crucial dans la lutte contre les maladies émergentes, la formation de scientifiques africains et le développement de solutions vaccinales adaptées aux réalités locales. Ce centenaire est à la fois une célébration de l’héritage et un appel à bâtir un avenir ambitieux pour la santé publique en Afrique.