Congo-Kinshasa: La maladie inconnue de Panzi s'étend à d'autres zones du Kwango (Administrateur)

La maladie inconnue, qui sévit dans la zone de santé de Panzi dans la province du Kwango, s'étend déjà à d'autres zones de santé voisines, dont Kitenda, a alerté mardi 10 décembre l'administrateur du territoire de Kasongo-Lunda.

« Nous sommes vraiment désolés de cette maladie, qui sévit dans la zone de santé de Panzi (...) Il y a quand même beaucoup de morts déjà et beaucoup de cas. L'inquiétude aussi c'est que la maladie se déporte dans d'autres zones de santé. Il y a la zone de santé de Kitenda, de Kazembe et Mwaningita, où on dénombre aussi quelques cas », a déclaré l'administrateur du territoire de Kasongolunda, Arsène Kukangidila.

Selon lui, une délégation du ministère de la Santé, de l'INRB et de l'OMS est déjà arrivée à Kenge, chef-lieu de la province. Cette équipe est en route vers Panzi pour la prise en charge des malades, et l'analyse de la situation de très près.

« Mais nous, en tant qu'autorité politico-administrative, nous continuons la sensibilisation de la population. Comme la source de la maladie n'est pas encore connue, nous insistons beaucoup plus sur le respect des gestes barrières et des mesures d'hygiène », a poursuivi l'administrateur.

Plus de quatre cents cas de cette maladie non encore identifiée sont notifiés depuis la fin du mois d'octobre dernier. Les sources sanitaires et de la société civile locale parlent d'une centaine de décès, dont 31 enregistrés dans les structures des soins et d'autres dans la communauté.

Arsène Kukangidila ajoute que ce territoire est aussi confronté à d'autres maladies, dont la Mpox et la fièvre typhoïde.