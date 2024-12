Afrique: Une histoire prestigieuse du Prix du Meilleur Joueur Africain de l'Année de la CAF

Les CAF Awards 2024 mettront à l'honneur un nouveau gagnant du prestigieux prix du Joueur Africain de l'Année lors d'une cérémonie prévue à Marrakech, au Maroc, le 16 décembre prochain. Ce lauréat sera le dernier à recevoir un prix célébrant les plus grands talents du continent depuis 1970.

La cérémonie de cette année se tiendra au Palais des Congrès, avec un début prévu à 19h00, heure locale (18h00 GMT / 20h00 heure du Caire / 21h00 heure de l'Afrique de l'Est).

L'un des moments phares de cette soirée sera l'annonce du Meilleur Joueur Africain, parmi les cinq nommés encore en lice.

Le milieu offensif de la Côte d'Ivoire et de Brighton & Hove Albion, Simon Adingra, figure parmi les prétendants au titre, aux côtés de l'attaquant international guinéen de Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, et du latéral droit marocain Achraf Hakimi, évoluant au Paris Saint-Germain. L'ailier percutant d'Atalanta, Ademola Lookman, est le chouchou des supporters nigérians, tandis que le gardien de Mamelodi Sundowns, Ronwen Williams, nourrit l'espoir que ses performances exceptionnelles avec l'Afrique du Sud lors de la CAN CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 le mèneront àla consécration.

Le Prix du Joueur Africain de l'Année a été institué pour la première fois par le magazine France Football il y a 54 ans, avant d'être repris par la Confédération Africaine de Football (CAF) en 1992.

En 1970, Salif Keïta, international malien, a été le tout premier à recevoir ce titre, alors qu'il jouait pour Saint-Étienne en France. Avant cela, il appartenait au Stade Malien, lequel a été battu en finale de la première Coupe des Champions de la CAF en 1965. À Saint-Étienne, il a réussi à décrocher trois titres de Ligue 1 d'affilée de 1968 à 1970, se forgeant ainsi une réputation de légende dans ce club phare du football français.

Il a marqué 42 buts lors de la saison 1970-71, lorsque Saint-Étienne a terminé à la deuxième place derrière Marseille, avant de rejoindre ce dernier en 1972.

Ibrahim Sunday (Ghana & Asante Kotoko) a remporté le prix en 1971, et Chérif Souleymane (Guinée & Hafia) l'année suivante.

Les années 90 ont dominé par les cadors du championnat. Abedi Pele du Ghana a triomphé trois années de suite, de 1991 à 1993, et George Weah avant de devenir Président du Libéria a été couronné en 1995, devenant ainsi le premier joueur africain à remporter le Ballon d'Or.

Un duo légendaire de footballeurs détient le plus grand nombre de titres de Joueur Africain de l'Année. L'ex-international camerounais Samuel Eto'o, sacré en 2003, 2004, 2005 et 2010, partage cette distinction avec l'ex-milieu de terrain ivoirien Yaya Touré, couronné en 2011, 2012, 2013 et 2014. Touré se distingue en étant le seul joueur à avoir remporté ce prix quatre années consécutives.

Parmi les joueurs actuels, l'Égyptien Mohamed Salah a remporté le prix à deux reprises, tout comme son ancien complice à Liverpool, Sadio Mané.

Palmarès du prix du Joueur Africain de l'Année