Bien qu'il ne reste que peu d'options pour départager les candidats encore en lice pour le titre convoité de Joueur de l'Année aux CAF Awards 2024, les organisateurs ont conservé la liste des cinq prétendants jusqu'à la cérémonie de Marrakech, au Maroc, prévue ce lundi.

Cela crée une tension particulière lors de cette soirée, qui s'annonce comme l'une des compétitions les plus acharnées de l'histoire du prix, avec cinq candidats d'exception espérant marquer leur place dans la riche histoire du football sur le continent. La cérémonie des CAF Awards 2024 se déroulera au Palais des Congrès et débutera à 19h00, heure locale (18h00 GMT / 20h00 heure du Caire / 21h00 heure de l'Afrique de l'Est).

Voici une liste des joueurs encore en compétition pour le titre de Joueur de l'Année, présentée par ordre alphabétique de leur association membre.

SIMON ADINGRA (CÔTE D'IVOIRE)

Club : Brighton & Hove Albion, Angleterre

L'ailier Adingra a été une figure clé pour la Côte d'Ivoire dans leur parcours tumultueux vers le titre de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2023 à domicile en février. Il a marqué un égalisateur à la 90e minute lors de la victoire en prolongation contre le Mali en quart de finale et a délivré deux passes décisives en finale contre le Nigeria, permettant aux Éléphants de surmonter un début de tournoi difficile pour soulever le trophée. Il a été nommé Meilleur Jeune Joueur du tournoi. Le joueur de 22 ans a également été un élément clé pour Brighton & Hove Albion en Premier League cette année, faisant partie d'un jeune et talentueux groupe de joueurs.

SERHOU GUIRASSY (GUINÉE)

Club : Borussia Dortmund, Allemagne

Guirassy a inscrit 30 buts exceptionnels en autant de rencontres pour le club allemand de Stuttgart durant la saison 2023/24 de la Bundesliga, et il a poursuivi sur cette belle lancée après avoir rejoint le Borussia Dortmund pour la nouvelle saison. Avec un total de 28 buts en Bundesliga, il a dépassé l'ancien record de Stuttgart de 25 buts, établi par Mario Gómez lors de la saison 2008-09. Seul Harry Kane, attaquant du Bayern Munich, a marqué plus de buts que Guirassy cette saison. Âgé de 28 ans, il a réussi à inscrire 23 buts pour son club et son pays entre janvier et octobre 2024, incluant un triplé pour la Guinée face à l'Éthiopie lors des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Maroc 2025, suivi de deux autres buts contre les mêmes adversaires la semaine suivante.

ACHRAF HAKIMI (MAROC)

Club : Paris Saint-Germain, France

Hakimi est reconnu depuis longtemps comme l'un des arrières droits les plus fiables du football européen et a connu une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, contribuant à la conquête d'un troisième titre consécutif en Ligue 1 lors de la dernière saison. Le PSG a aussi remporté la Coupe de France en mai en s'imposant face à Lyon en finale. Par ailleurs, Hakimi a contribué à la victoire du Maroc, qui a obtenu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris. Grâce à sa performance et son rôle de leader, il reste une pièce maîtresse de l'équipe nationale marocaine, ayant disputé 14 matchs internationaux en 2024, incluant un but inscrit lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 contre la République Démocratique du Congo.

ADEMOLA LOOKMAN (NIGERIA)

Club : Atalanta de Bergame, Italie

RONWEN WILLIAMS (AFRIQUE DU SUD)

Club : Mamelodi Sundowns, Afrique du Sud

Les arrêts spectaculaires de Williams lors des tirs au but lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 resteront gravés dans les mémoires alors qu'il a mené l'Afrique du Sud à la médaille de bronze. En chemin, ils ont battu le Maroc, plus favori, en huitièmes de finale, avant que les héros de Williams lors des tirs au but ne permettent à l'équipe de passer le Cap-Vert et la République Démocratique du Congo. Il a également contribué à la qualification de Bafana Bafana pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies Côte d'Ivoire 2025 et a été nominé pour le Prix Yashin du meilleur gardien de but en 2024. Le joueur de 32 ans a aidé son club, Mamelodi Sundowns, à établir un record commun en concédant seulement 11 buts en 30 matchs de la Premier League sud-africaine, alors que les Braziliens décrochaient un septième titre consécutif en championnat domestique.