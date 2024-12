Madagascar: Cyclone Chido - La région DIANA et le district de Vohémar sous alerte rouge

Comme prévu, Chido est passé au Nord de la pointe Nord de Madagascar, hier après-midi, toujours au stade de cyclone tropical intense.

Alerte rouge pour toute la région DIANA et le district de Vohémar, suite au passage du cyclone tropical intense (CTI) Chido, hier, en début d'après-midi, transitant alors au Nord d'Antsiranana, à 107 km du Cap Bobaomby. Météo Madagascar indique des vents forts de 175 km/h et des rafales de 245 km/h accompagnant le CTI Chido. Fortes pluies, vents violents et fortes houles sur les côtes Nord-Est et Nord-Ouest étaient au rendez-vous dans le triangle du Nord de Madagascar. Chido poursuit sa progression suivant une direction Sud-Ouest à une vitesse de 22 km/h.

Chido, troisième système baptisé de cette saison cyclonique 2024-2025 dans la partie du bassin du Sud-Ouest de l'océan Indien, fonce droit sur les îles voisines, à l'Ouest de Madagascar. Les Comores et Mayotte se trouvent sur la trajectoire. Un passage au plus près des Comores est attendu ce jour, toujours au stade de CTI, en dépit d'une légère baisse d'intensité peu avant son passage au Nord de la pointe Nord de Madagascar.

L'alerte rouge, en vigueur depuis hier, 13 décembre, est maintenue pour ce jour, 14 décembre, du moins le matin, entre les Caps Angotsy et Bobaomby, et jusqu'à cette nuit entre le cap Bobaomby et Mahajanga. Bien entendu, les sorties en mer sont fortement déconseillées. Une alerte jaune est en vigueur pour la zone comprise entre Mahajanga et le cap Vilanandro.

Le comportement et l'évolution de ce CTI Chido sont suivis de près par les météorologues de Madagascar, dans la zone océan Indien et observés dans toutes les stations d'observation des quatre coins du globe.