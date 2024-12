Afrique Australe: Cyclone Chido - Plus de peur que de mal pour le Nord de Madagascar

14 morts à Mayotte dévastée, fort impact au Mozambique

Finalement, le cyclone Chido n'a pas atterri dans l'extrême Nord de Madagascar. Plus de peur que de mal pour les habitants des zones concernées par l'alerte rouge depuis jeudi et vendredi. Il n'en est pas de même pour les pays voisins de Madagascar où Childo a frappé plus durement.

Chido n'a pas touché terre à Madagascar. Transitant à 107 km au Nord du cap Bobaomby, vendredi après-midi au stade de cyclone tropical intense, Chido n'a finalement pas causé trop de dégâts dans la partie Nord du pays. Plus de peur que de mal pour les habitants, poussant un « ouf » de soulagement après plusieurs jours d'inquiétude en voyant arriver ce cyclone intense. Les aéroports, comme celui de Nosy Be, fermé à l'approche de Chido, sont de nouveau opérationnels depuis samedi.

14 morts à Mayotte

Il n'en était pas de même pour les îles voisines, notamment Mayotte, frappée de plein fouet par le CTI Chido, et les Comores où le cyclone, passant légèrement au Sud des îles Anjouan et Mohéli, a également causé des dégâts. Mayotte, dévastée, compte actuellement au moins 11 morts et 250 blessés selon un bilan provisoire dressé par les autorités locales. Chido poursuit sa progression, direction Ouest, et se trouvait hier à plus de 300 km d'Anjouan et Mohéli. Il se dirigeait, hier matin, droit sur la côte mozambicaine. Dans toute la zone à l'Ouest de Madagascar, les pluies intenses dues aux bandes périphériques du système s'apaisent peu à peu. En revanche, Chido à plus de 380 km au Sud-Ouest de Mahajanga, n'influe plus sur le temps à Madagascar.

Est mozambicain

C'est ainsi au Mozambique que le CTI Chido était attendu, hier. Les habitants de l'Est mozambicain abritant la zone d'impact, s'attendaient à un impact catastrophique, avec des vents violents de 195 km/h et des rafales de 280 km/h, ressentis depuis la nuit de samedi à dimanche sur le littoral et durant la matinée de dimanche. L'après-midi, Chido y touche terre. Il présente, toutefois, des signes d'affaiblissement au fur et à mesure de sa progression vers les terres.