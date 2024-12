Libye: Crise libyenne - Les Etats-Unis réitèrent leur soutien à l'Union africaine et au Congo

De retour de Tripoli, le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, président du Comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, a échangé, le 14 décembre à Brazzaville, avec l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugene Young.

Les échanges entre Denis Sassou N'Guesso et Eugene Young ont porté sur la coopération bilatérale et multilatérale, ainsi que sur la crise libyenne.

« Nous avons beaucoup de choses en commun sur la situation en Libye. Les Etats-Unis et le Congo cherchent la paix, la réconciliation et la stabilité pour aboutir aux élections. Le président Denis Sassou N'Guesso travaille beaucoup sur ce sujet. Nous soutenons son travail afin d'aboutir à la réconciliation. Nous allons continuer à soutenir les efforts de l'Union africaine et le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso », a déclaré l'ambassadeur Eugene Young au sortir de l'audience.

En sa qualité du président du Comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye, rappelons que Denis Sassou N'Guesso vient d'effectuer une visite dans ce pays déchiré par une crise profonde depuis 2011, après la mort de Mouammar Kadhafi. Il a d'abord rencontré les autorités de l'ouest libyen, puis celles de Benghazi. L'objectif est d'emmener toutes les parties à dépasser leurs divisons en lançant un processus de réconciliation nationale qui pourrait mener aux élections.

Le chef de l'Etat et le diplomate américain ont également parlé de l'assistance socio sanitaire que les Etats-Unis entreprennent en République du Congo, sans oublier la rencontre entre Denis Sassou N'Guesso et le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, à Paris, lors de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. La poignée de mains entre les deux personnalités a témoigné de l'excellence des relations entre le Congo et les Etats-Unis.

« Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, a rencontré le président élu, Donald Trump, lors de la réouverture de la cathédrale Notre- Dame, à Paris. C'est une bonne première étape pour les deux leaders », a assuré Eugene Young. Il a également informé le président de la République de l'investiture du président Donald Trump qui sera réinstallé à la Maison Blanche en janvier 2025.

S'agissant de l'assistance socio sanitaire des Etats-Unis au Congo et autres programmes, l'ambassadeur a rappelé l'assistance humanitaire à plusieurs départements du pays (Sangha, Likouala, Cuvette, Plateaux) victimes des inondations. « Nous avons un programme de don de 5,5 millions de dollars », a-t- il annoncé.