Afrique de l'Est: Madagascar/Comores - Reprise des liaisons maritimes après deux mois de suspension

Après presque trois mois de suspension, le gouvernement a décidé de rouvrir les frontières maritimes malgaches aux échanges avec les Comores. Cette décision donnera un souffle d'optimisme entre les deux iles voisines malgré les précautions sanitaires qui accompagnera la reprise.

Le gouvernement a annoncé la reprise des échanges maritimes avec les Comores, une liaison qui avait été suspendue en raison de la propagation de l'épidémie de choléra. Cette décision, prise lors du Conseil des ministres de mercredi dernier, marque une étape importante dans le rétablissement des relations commerciales entre les deux pays, notamment via le port de Mahajanga. Cette ville est très fréquentée par les Comoriens et échange régulièrement avec Moroni notamment en termes de biens et services. Mais depuis octobre dernier, la situation sanitaire dans la sous-région, avec la menace de propagation de l'épidémie de choléra, a motivé le gouvernement de suspendre les liaisons avec les voisins comoriens.

Prudence

Cette suspension est désormais levée. Et la reprise sera mise en oeuvre avec prudence. Elle sera toujours accompagnée de dispositifs de prévention en matière de santé. Dans un communiqué publié hier, jeudi 19 décembre, le ministère des Affaires étrangères a souligné que des mesures strictes ont été mises en place pour garantir la sécurité sanitaire de ces échanges. Ces mesures visent à prévenir toute nouvelle propagation de l'épidémie tout en permettant la continuité des activités économiques. « Ces mesures sanitaires mises en oeuvre visent à concilier préservation de la santé publique et échanges économiques », a précisé le ministère malgache des Affaires étrangères.

Soulagement

La suspension des échanges maritimes, décidée en octobre dernier, avait eu des répercussions notables sur les relations entre Madagascar et les Comores, suscitant des tensions à Moroni. La décision de reprendre ces liaisons est donc accueillie avec un certain soulagement, bien que les autorités restent vigilantes face à la menace persistante du choléra. Quoiqu'il en soit, la reprise des échanges maritimes s'inscrit dans une volonté de relancer les interactions économiques tout en plaçant la santé publique au cœur des préoccupations. Les prochaines semaines seront alors importantes pour évaluer l'impact de ces mesures et garantir une coopération durable entre Madagascar et les Comores.