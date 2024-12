Afrique de l'Est: Comores/Boeny - Reprise de la liaison maritime

Deux mois après la fermeture de la liaison maritime entre Mahajanga et l'Union des Comores, le conseil des ministres du mercredi 18 décembre, a décrété la réouverture de la frontière entre les Comores, Mahajanga et Madagascar. Cependant, seul le transport de marchandises entre l'Union des Comores et Mahajanga est autorisé. Le transport des passagers reste encore dans l'expectative. Des mesures sanitaires strictes sont à appliquer pour les personnes.

Le 3 décembre, des dizaines d'opérateurs économiques de la région Boeny ont réclamé la réouverture du transport des marchandises vers l'Union des Comores. Des tonnes de produits prévues à l'exportation vers les Comores étaient bloquées au marché de Marolaka. Elles ont été avariées. Le Premier ministre Christian Ntsay, au cours de son passage à Mahajanga le 6 décembre, a alors promis une solution pour la reprise des échanges économiques.

« Cette reprise s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Madagascar et l'Union des Comores. Toutefois, compte tenu du contexte sanitaire marqué par l'épidémie de choléra, des mesures sanitaires strictes ont été établies afin de prévenir tout risque de propagation de cette maladie. Les modalités relatives à ces mesures sont fixées dans la note conjointe émise par le ministère de la Santé publique et le ministère des Transports et de la Météorologie.

Les mesures sanitaires mises en oeuvre visent à concilier la préservation de la santé publique et la reprise des échanges économiques. Le gouvernement malgache réaffirme son engagement à soutenir des échanges commerciaux responsables et sécurisés, tout en protégeant la santé de la population malgache », stipule le communiqué rédigé par le ministère des Affaires étrangères en date du 18 décembre.

Les usagers de cette ligne maritime exigent également la reprise du transport des passagers. Au mois d'octobre, un bateau transportant des passagers en provenance des Comores a été refoulé à Mahajanga par les autorités. Il a été renvoyé illico presto vingt-quatre heures après son arrivée au large des côtes majungaises. Deux camions citernes, remplis d'eau et de carburant, ont été envoyés pour l'approvisionner en pleine mer, en prévision de son retour vers les Comores.