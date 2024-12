Guinée: Les forces vives annoncent des manifestations qui débuteront le 06 janvier prochain

Considérant les violations récurrentes par le CNRD de la Charte de la Transition illustrées par l'interdiction des manifestations dans les rues et sur les places publiques, le musèlement de la presse, l'assassinat impuni de plus de 60 manifestants, les disparitions forcées de Fonike Mengué, Billo Bah, Saadou Nimaga et Habib Marouane Camara, la mort en détention dans des conditions suspectes du Général Sadiba Koulibaly, du Colonel Pépé Célestin Guilivogui et du Dr Mohamed Dioubaté,

Considérant la volonté à peine voilée du Président de la Transition de se présenter à l'élection présidentielle, en violation de son serment, des dispositions de l'article 46 de la Charte de la Transition et de l'article 25 alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance,

Considérant la décision délibérée du CNRD de ne pas respecter son engagement irrévocable d'accomplir toutes les diligences nécessaires au retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre 2024, en violation de l'Accord dynamique conclu avec la CEDEAO le 22 décembre 2022,

Considérant l'arrogance et l'irresponsabilité du gouvernement de Transition dans la gestion des tragédies nationales de l'explosion du dépôt de Kaloum, le 17 décembre 2023, et des événements douloureux survenus au stade de N'Zérékoré, le ler décembre 2024,

Considérant la dégradation des infrastructures et l'extrême pauvreté de la population aggravées par la mauvaise gouvernance, notamment la corruption et les détournements des deniers publics, Les Forces Vives de Guinée réitèrent leur décision de ne plus reconnaître, à partir du 31 décembre 2024, la junte, d'exiger son départ et la mise en place d'une transition civile en janvier 2025.

Les Forces Vives de Guinée invitent l'ensemble des citoyens guinéens, civils et militaires, de l'intérieur comme de l'extérieur, à se mobiliser avec la plus grande combativité, pour exiger le départ de la junte et la mise en place d'une Transition civile.

Ces manifestations pacifiques dans les rues et sur les places publiques commenceront le 6 janvier 2025 dans le Grand Conakry et continueront ultérieurement dans les préfectures de l'intérieur. Seule la lutte libère !

Les Forces Vives de Guinée (FVG)