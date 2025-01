Guinée: Manifs projetées des Forces Vives - Mohamed Nabé de l'ARP fait une invite à ces camarades

Le parti Alliance pour le Renouveau et le Progrès (ARP) a organisé ce samedi 04 janvier 2025 son Congrès National Electif. Ledit congrès s'est tenu au siège national du parti, sis à Yimbaya.

Dans son discours d'ouverture, le président sortant, Mohamed Nabé a affirmé que la Guinée se trouve à la croisée des chemins.Il lance un appel pressant et patriotique à ses pairs des Forces Vives de Guinée.

<< Aujourd'hui, notre pays se trouve à la croisée des chemins. Nous devons affronter ce moment décisif avec intelligence et sérénité. Autant nous défendons des principes et valeurs tels que la liberté de la presse, la liberté d'expression, d'égalité de traitement face à la justice, de lutte pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, autant nous estimons que rien ne peut se construire et s'obtenir dans la violence. C'est pourquoi, nous lançons un appel pressant et patriotique à nos camarades des Forces Vives de Guinée à privilégier le dialogue, au détriment des appels incessants, systématiques et continus aux manifestations, source potentielle de violence, avec ses corollaires et conséquences connues de tous >>, a lancé le président.

Il renchérit en exhortant les autorités de la transition à tout mettre en oeuvre pour que la justice constitue la véritable boussole de la transition.

<< Cependant, nous exhortons les autorités de la transition à tout mettre en oeuvre pour que la justice constitue la véritable << boussole de la transition >>> et oeuvrer à ce que la conduite de la transition soit véritablement inclusive. Je ne pourrais terminer ce discours sans pour autant vous remercier tous pour votre soutien sans faille et votre engagement indéfectible. Ensemble, nous ferons face aux défis avec détermination, et nous bâtirons un avenir prospère pour notre pays, pour nos enfants et pour tous ceux qui croient en nos idéaux >>, a-t-il rassuré.

À préciser que ce congrès a fait l'objet de deux (2) votes principaux: le changement de dénomination du parti et le poste de président.