Congo-Kinshasa: Mise en garde du Gouvernement contre les parents des présumés kulunas

Le ministre d'Etat en charge de la Justice, Constat Mutamba a lancé, lundi 6 janvier, une mise en garde contre les parents des enfants qui s'illustrent par le banditisme urbain communément appelés « kuluna ».

Il fait cette mise en garde lors du briefing de presse qu'il a co-animé avec son collègue de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya.

« Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer et d'encourager le banditisme urbain. Les enfants volent, pillent et tuent et ramènent le butin à la maison et lorsqu'on les cherche il les cache. Mêmes ceux-là seront poursuivis pour complicité de banditisme urbain », a fait savoir Constat Mutamba.

Il a assuré que le Gouvernement de la République déploie suffisamment des moyens pour encadrer des jeunes malgré les manipulations et infiltrations de ces gangs urbains.

Le ministre de la Justice a affirmé prendre des dispositions pour éviter que ceux qui agressent le pays dans l'Est s'allient aux bandits urbains au risque de paralyser, un jour, la ville de Kinshasa.

« Il suffit avec l'agression que nous avons dans l'est du pays, ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer et recruter quelques responsables de ces gangs, nous allons nous réveiller un bon matin et la ville prise en otage par ces gangs. Ca nous n'allons pas accepter », a-t-il ajouté.

Pour Constat Mutamba, la lutte contre le banditisme urbain n'est pas le seul apanage de l'Etat, mais également de tout citoyen.

Il a par ailleurs exprimé la volonté du Gouvernement de mettre fin au phénomène Kuluna à Kinshasa comme dans plusieurs villes du pays.