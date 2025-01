Ethiopie: Le pays lance sa bourse après 50 ans d'interruption

TLDR

L'Éthiopie a ouvert une bourse nationale après 50 ans d'absence, en commençant par l'introduction en bourse de l'entreprise publique Ethio Telecom.

La reprise du marché boursier s'inscrit dans le cadre de réformes économiques plus vastes et d'une inflation stabilisée à 23,95 % en 2024.

Tilahun Kassahun, directeur général de l'ESX, envisage jusqu'à 50 cotations d'entreprises dans les cinq années à venir, dont certaines par cotation directe sans introduction en bourse.

L'Éthiopie a ouvert une bourse nationale après 50 ans d'absence, en commençant par l'introduction en bourse de l'entreprise publique Ethio Telecom. L'Ethiopian Securities Exchange (ESX) ouvre officiellement ses portes ce vendredi, dans le but d'attirer les investisseurs locaux et internationaux. L'offre d'Ethio Telecom, gérée par Ethiopia Investment Holdings, devrait permettre de lever jusqu'à 30 milliards de birrs (234 millions de dollars).

La reprise du marché boursier s'inscrit dans le cadre de réformes économiques plus larges, avec une inflation stabilisée à 23,95 % en 2024, contre plus de 30 % en 2023. Malgré ces progrès, l'Éthiopie est confrontée à des défis, notamment les tensions persistantes avec les miliciens Amhara et la volatilité des devises.

Tilahun Kassahun, PDG de l'ESX, prévoit jusqu'à 50 cotations d'entreprises dans les cinq ans, dont certaines par cotation directe, sans passer par l'introduction en bourse. La bourse, la première en Éthiopie depuis l'époque de l'empereur Hailé Sélassié, vise à attirer les investissements pour une croissance économique à long terme.

Points clés à retenir

La réouverture d'une bourse en Éthiopie représente une étape cruciale dans la réforme économique et la modernisation financière. L'introduction en bourse d'Ethio Telecom pourrait catalyser l'intérêt d'un plus grand nombre d'investisseurs, créant ainsi des opportunités d'accès au capital pour les entreprises locales. L'ESX s'aligne sur la reprise progressive du PIB de l'Éthiopie, qui devrait atteindre 8 % en 2024 après des années de volatilité. Toutefois, des défis macroéconomiques et politiques persistent. Les experts soulignent que les troubles actuels dans la région d'Amhara et la volatilité du marché des changes sont des facteurs dissuasifs importants pour les investisseurs étrangers. Les fluctuations monétaires et l'inflation élevée compliquent la planification des entreprises et sapent la confiance dans la stabilité économique de l'Éthiopie.