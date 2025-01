Soudan: Les habitants de 40 villages d'al-Jazira contraints de fuir face à la violence des FSR

Au Soudan, les habitants de 40 villages dans le nord de l'État d'al-Jazira ont été contraints, ces derniers jours, à fuir devant la violence des paramilitaires, selon la Conférence d'al-Jazira, une structure civile qui informe depuis un an sur la situation dans cet État contrôlé par les FSR du général Hemedti depuis décembre 2023. Cette nouvelle vague de violence contre les civils a lieu à l'approche de l'armée régulière qui cherche à reprendre Wad Madani, la capitale.

La manière de procéder des FSR dans ces villages est la même. Ces localités d'al-Jazira sont brûlées et pillées : les membres des FSR brûlent le marché et la mosquée du village avant de piller les maisons. Celui qui est accusé de soutenir l'armée ou qui s'oppose au pillage de sa maison, de sa voiture ou au viol de sa femme ou de sa fille est liquidé sur place. Ces exactions poussent rapidement les civils à fuir les lieux, souvent à pied, car ils ne sont plus en possession de leurs véhicules.

En octobre dernier, suite à la défection d'un chef important des FSR, les villages de l'est d'al-Jazira, d'où il était originaire, ont subi une série de violences inouïes, par pure vengeance. Ce chef militaire ayant réintégré l'armée.

L'armée soudanaise veut reprendre la capitale d'al-Jazira

Selon la conférence d'al-Jazira, 60% de la ressource animale de cet état estimé à 11 millions de têtes de bétail a été pillée par les FSR, ainsi que des centaines de voitures et de véhicules agricoles.

Cette nouvelle vague de violence dans à al-Jazira intervient alors que l'armée soudanaise, a commencé à avancer vers cet État proche de Khartoum après des mois de préparation. Elle compte mener la plus vaste offensive depuis le début de la guerre pour reprendre Wad Madani. Elle a repris jeudi dernier la ville de Haj Abdallah et compte encercler la capitale d'al-Jazira pour couper l'acheminement d'aide et de munitions aux FSR.

Selon plusieurs observateurs, les combattants des FSR ont perdu les contacts avec leurs dirigeants et agissent en électrons libres sur le terrain dans le but de terroriser et de piller. Des sources militaires affirment que plusieurs voies de ravitaillement en armes et essence aux FSR auraient été coupées, ce qui pourrait les affaiblir.