Soudan: Al-Eaysir salue les sacrifices des forces du Bouclier soudanais

Port-Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information, porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Al-Eaysir a salué les héros des forces du « Bouclier du Soudan», qui ont participé à toutes les opérations militaires dans l'État d'Al-Gezira et libéré un certain nombre de sites, dont la dernière en date était la ville de Wad Madani.

Al-Eaysir a déclaré dans un tweet : Votre position est préservée et vos sacrifices sont fermement ancrés dans la conscience de tous les Soudanais. Il a déclaré : Vous étiez le bouclier fortifié de la patrie et vous avez sacrifié des vies précieuses pour protéger la sécurité et la stabilité du Soudan et de son peuple.

Votre courage et votre insistance sur la victoire restent une source de fierté pour tous les Soudanais.

Miséricorde et pardon pour nos héroïques martyrs, et prompt rétablissement pour les valeureux soldats blessés.

Puissiez-vous toujours être un atout pour la patrie et une barrière solide face aux ennemis.

Khaled Al-Eaysir

Ministre de la Culture et de l'Information

Le porte-parole officiel du gouvernement soudanais