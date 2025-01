Afrique: Le continent et le monde espèrent l'unité des Mozambicains - João Lourenço

Kampala — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, s'est exprimé samedi à Kampala (Ouganda), espérant que l'esprit d'unité des Mozambicains prévaudra dans la résolution de la crise postélectorale qui touche ce pays.

Intervenant à la séance de clôture du Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, João Lourenço a souligné que le Mozambique, pays confronté à un conflit armé à Cabo Delgado, se voit confrontée à un nouveau défi pour la démocratie.

Faisant référence à l'émergence de la crise postélectorale au Mozambique, l'homme d'État angolais a souligné qu'en deux mois, elle avait déjà coûté la vie à deux cents Mozambicains, en plus de la destruction d'importantes infrastructures économiques et sociales.

Le Président João Lourenço a ajouté qu'avec l'annonce définitive des résultats électoraux, après l'analyse du contentieux du processus électoral par l'entité compétente, et la date fixée pour l'investiture solennelle du Président élu, le continent et le monde sont convaincus que l'esprit d'unité des Mozambicains prévaudra.

Cet espoir, a-t-il dit, s'étend au dialogue et à la concertation si nécessaires à l'établissement de l'ordre public, au plein fonctionnement des institutions, à la reprise de l'activité économique et commerciale et au retour à la vie normale des citoyens.

"Le Mozambique et les Mozambicains retrouveront le sourire et travailleront pour le développement économique et social du pays", a-t-il souhaité.

Toujours au cours de son intervention, le Chef de l'État angolais, qui a également présidé le sommet, a exprimé sa préoccupation face à la guerre à laquelle le peuple soudanais est confronté, ses conséquences majeures sur la vie et la sécurité des citoyens, ainsi que sur l'économie du pays et des pays voisins, en raison du nombre élevé de réfugiés qu'ils accueillent.

Dans ce contexte, il a appelé les parties impliquées au conflit à réfléchir sérieusement à la nécessité de résoudre le conflit par le dialogue.

Toujours concernant la situation sécuritaire sur le continent africain, le Chef de l'Etat a souligné que le conflit entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda devrait connaître une issue prochaine, « si l'on prend en compte les grandes avancées réalisées ces derniers mois lors des réunions du Processus de Luanda, au niveau ministériel ».

Cependant, il a fait valoir qu'« un sommet au plus haut niveau contribuera certainement à débloquer l'impasse, à éviter un revers dans le processus et à garantir que les accords et les acquis déjà obtenus ne soient pas vains, notamment en ce qui concerne la neutralisation des Forces démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR) et le retrait du contingent militaire rwandais du territoire congolais.