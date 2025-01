Afrique: L'Union africaine va élire un nouveau président - 6 défis majeurs à relever

analyse

Les États membres de l'Union africaine (UA) éliront un nouveau président de la Commission de l'UA en février 2025.

La Commission a été conçue à l'origine comme le secrétariat de l'UA. Au fil des ans, elle est devenue la force motrice du projet panafricain.

Les postes de président et de vice-président de la Commission de l'UA, ainsi que la plupart des six commissaires de l'UA, sont élus au scrutin secret. La présidence est assurée à tour de rôle par les cinq régions africaines. Ce sera le tour de l'Afrique de l'Est. Il y a quatre candidats, tous des hommes. L'Afrique du Nord présentera des candidats pour le poste de vice-président.

Selon les statuts de l'Union africaine (2002), le président de la Commission de l'UA est le chef de l'exécutif de l'UA, son représentant légal et son comptable.

Les tâches du président sont complexes. Elles se concentrent essentiellement sur la coordination et l'harmonisation des politiques entre l'UA, les États membres et les huit communautés économiques régionales officiellement reconnues. Le mandat est de quatre ans, renouvelable une fois.

En tant qu'observateur de longue date de l'Union africaine - entre autres, en tant qu'éditeur du Yearbook on the African Union (en libre accès chez Brill Academic Publishers) - j'ai identifié six domaines dans lesquels la fonction de coordination et d'harmonisation du futur président sera essentielle.

Ces domaines sont les suivants :

le renouvellement de l'engagement des Etats membres envers les valeurs communes de l'UA

la finalisation la politique de répartition des tâches entre l'UA et les communautés économiques régionales

l'augmentation du nombre de positions africaines communes sur les principaux défis mondiaux

l'adoption d'une approche systématique des partenariats stratégiques de l'UA avec les acteurs multilatéraux et bilatéraux

l'achèvement du processus de réforme financière et institutionnelle de l'organisation

l'avancement du développement d'une "union des citoyens", comme le prévoit l'Agenda 2063, "L'Afrique que nous voulons", le plan directeur pour l'avenir du continent.

Ces six domaines sont structurellement au coeur du développement politique à long terme de l'Union africaine. S'ils ne sont pas abordés systématiquement, l'agenda panafricain ne progressera guère.

Six défis majeurs

L'ensemble des valeurs partagées sur les droits de l'homme, l'État de droit et les droits des femmes, des jeunes et des minorités sur lesquelles l'UA s'est mise d'accord par le passé a été mis en péril.

Les raisons en sont la récession démocratique sur le continent depuis 2006, la politique des États membres qui nient les violations des droits de l'homme ou la menace de l'extrémisme violent et du terrorisme dans leur pays, et le nombre croissant de changements de gouvernement dits anticonstitutionnels.

La politique actuelle de l'UA sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement ne semble plus fonctionner. Elle ne bénéficie pas du soutien des États membres et des communautés économiques régionales. La souveraineté nationale est défendue à tout prix.

Les coups d'État au Mali (2021), au Burkina Faso (2022) et au Niger (2023) ne sont que les exemples les plus récents dans lesquels ni l'UA ni la communauté économique régionale concernée (Cedeao) n'ont pu ramener l'ordre constitutionnel.

Deuxièmement, la division du travail entre l'UA et les communautés économiques régionales doit être finalisée. Les documents politiques nécessaires et les pratiques correspondantes ne sont pas encore en place. Et il y a des contradictions constantes dans divers domaines politiques. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la paix et de la sécurité, mais aussi dans celui du commerce. La Zone de libre-échange continental africaine (Zleca) n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.

Troisièmement, l'UA a adopté plusieurs positions sur des enjeux mondiaux majeurs, notamment la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et le changement climatique. Ces positions permettent de renforcer l'impact de l'UA dans les forums internationauxtels que les Nations unies et le G20 (dont l'UA est devenue membre en septembre 2023).

Le processus d'élaboration des positions africaines communes doit être plus systématique. Et les implications pour les États membres de l'UA doivent être définies plus précisément.

Actuellement, l'UA élabore une position extrêmement importante sur le lien entre le changement climatique et la paix et la sécurité.

Quatrièmement, la Commission de l'UA doit clairement définir clairement les critères permettant à une organisation de devenir partenaire stratégique, ainsi que les implications pratiques. Il n'existe pas non plus de mécanisme de suivi et d'évaluation des partenariats stratégiques.

Cinquièmement, la réforme institutionnelle et financière de l'organisation, qui a débuté en 2016/2017, n'est pas encore achevée. Des progrès ont été réalisés dans la restructuration de la Commission de l'UA, mais la réforme financière doit être achevée.

L'UA a levé 341 millions de dollars supplémentaires pour le Fonds pour la paix depuis 2017. Mais elle dépend toujours des partenaires internationaux. Dans le budget actuel, qui a été adopté à Accra en juillet 2024, les États membres de l'UA et les institutions africaines contribuent à 41,85 % des dépenses estimées (principalement pour les salaires et la maintenance) et les partenaires internationaux à 58,15 % (principalement pour la mise en oeuvre des programmes et les activités de consolidation de la paix).

Cette situation continue de soulever des questions d'appropriation, d'engagement et d'indépendance.

Enfin, l'ambition de devenir une « union citoyenne » n'est toujours pas réalisée. Cela implique une coopération avec les organisations de la société civile, une valorisation de leur rôle dans le Conseil économique, social et culturel, et une utilisation plus créative du Parlement panafricain - créé pour garantir la pleine participation des Africains au développement économique et à l'intégration du continent.

Il y a également des questions telles que la libre circulation des personnes et le passeport africain, ainsi que la réduction du fossé entre l'UA et ce qui se passe au niveau local dans les États membres.

Les citoyens africains sont censés percevoir l'UA comme étant pertinente pour leur vie.

Un programme complexe

Il s'agit d'un programme vaste et complexe. Il y a des raisons pour lesquelles bon nombre des questions abordées ici traînent depuis des années. Et le nouveau président de la Commission de l'UA ne dispose que d'une marge de manoeuvre limitée face aux États membres récalcitrants.

Le futur président devra à nouveau forger une coalition entre ceux qui veulent et ceux qui peuvent, c'est-à-dire les États membres, les communautés économiques régionales et les commissaires de l'UA.

Ulf Engel, Professor, Institute of African Studies, University of Leipzig