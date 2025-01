Maroc: Nouvel An Amazigh 2975 - M. Akhannouch visite le Salon de l'artisanat d'Agadir Ida-Outanane

Agadir — Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a visité lundi, le Salon de l'artisanat d'Agadir Ida-Outanane organisé du 11 au 17 courant, dans le cadre de la célébration du Nouvel An Amazigh 2975 .

A cette occasion, M. Akhannouch qui était accompagné notamment du Secrétaire d'État chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Lahcen Essaadi, du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, du président du Conseil de la région Souss-Massa, Karim Achengli et du président de la Chambre d'Artisanat de la région Souss-Massa, Abdelhak Arkhaoui, a effectué une tournée dans les différents stands de ce Salon qui vise à valoriser les produits de terroir et à mettre en avant le savoir-faire ancestral des artisans locaux.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre la wilaya de la région Souss-Massa, la Chambre d'Artisanat de la région Souss-Massa, et la Direction régionale de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, cette manifestation met en lumière la diversité des produits artisanaux, ainsi que d'autres spécialités reflétant la dextérité et le savoir-faire des maîtres artisans.

Cet événement se veut également une vitrine pour la promotion des produits locaux des artisans et coopératives et une occasion pour soutenir la dynamique économique locale.

Cette manifestation abrite des stands mettant en valeur les différents produits d'artisanat, ainsi que des produits de terroir exposés dans le cadre des efforts visant à appuyer le pôle d'économie sociale et solidaire.

Ce Salon tend aussi à valoriser le rôle du capital humain au niveau local et à donner aux produits locaux leur cachet traditionnel authentique, en élargissant la base de leur commercialisation, et partant donner un coup d'accélérateur à l'économie locale.

Dans une déclaration à la presse en marge de cette visite, M. Essaadi a indiqué que le Salon de l'artisanat d'Agadir Ida-Outanane qui coïncide avec la célébration du Nouvel An Amazigh 2975, s'inscrit dans le cadre d'une série de manifestations organisées au niveau de la région Souss-Massa pour la valorisation et la promotion du secteur de l'artisanat, outre la mise en valeur des créativités des maitres artisans.

Par ailleurs, M. Akhannouch a assisté au spectacle "Tanggift" qui met en scène les traditions du mariage amazigh authentique, accompagné de troupes artistiques représentant la diversité culturelle de la région de Souss-Massa.