Maroc: Errachidia - Chants, poésie et expositions en célébration du Nouvel An Amazigh

Errachidia — La ville d'Errachidia vibre au rythme de festivités hautes en couleurs, en célébration d'Id Yennayer 2975, le Nouvel An Amazigh qui coïncide avec le 14 janvier de chaque année.

Ainsi, le Centre culturel de la ville a accueilli lundi, dans une ambiance festive, une soirée artistique ou le patrimoine et la culture amazighes ont été à l'honneur avec la succession sur scènes de plusieurs troupes ayant gratifié le public d'un florilège de morceaux qui puisent dans le riche répertoire amazigh.

Cette soirée a pris son envol par la troupe d'Ahidous "Oasis Ghris" qui a, sous les acclamations d'un public en transe, exécuté avec brio des performances chorégraphiques sous formes de cercles et de demi-cercles rondes, souples et ondulantes, accompagnées de chants amazighs.

Au coude-à-coude, les danseurs, hommes et femmes en communion parfaite sous la conduite du maestro Hmad Ouftou, ont offert un beau spectacle visuel accompagné de chants évoquant des thématiques de l'amour, de la paix, du labeur, de la jeunesse, de la joie...

La soirée s'est poursuivie avec au menu des lectures poétiques " Tamdyazt, chantées par l'amdyaz Moha Mloui, qui a gratifié le public de deux poésies intitulées "Id Yennayer" et "le Printemps".

L'assistance a par ailleurs été emportée par les résonances du virtuose du banjo, Hicham Ait Ouhmane, dont la performance a captivé des coeurs séduis par cet univers où l'excellence musicale rime avec passion et dévouement.

La soirée a été rehaussée aussi par les interprétations des artistes Hamid Douich et Said Ousghir ayant investi la scène en interprétant des chansons de leur riche répertoire exécutées en langues arabe et amzighe.

Organisée par la Direction régionale de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication de Drâa-Tafilalet, cette soirée a été marquée par l'organisation d'une exposition de photographies et de documents donnant à voir des extraits de Discours Royaux qui mettent l'accent sur la place de langue et la culture amazighes, ainsi que des aperçus sur le parcours de la constitutionnalisation de l'Amazighe et sur l'histoire de la presse amazighe.

En marge de cet évènement, le Centre culturel a accueilli une exposition de l'artiste-peintre Rachid Adidou, dont les toiles mettent en lumière le riche patrimoine culturel amazigh matériel et immatériel.

La célébration officielle du Nouvel An amazigh a lieu conformément à la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'instaurer le 14 janvier comme jour férié national officiel au Maroc.

Cette décision témoigne de la Haute sollicitude Royale accordée à la langue Amazighe en tant que composante majeure de l'identité marocaine authentique, riche de ses nombreux affluents, et bien commun pour tous les Marocains sans exception.