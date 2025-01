La Banque africaine de développement - Un leadership transformateur salué à l'échelle mondiale

announcement

Dans un hommage majeur au rôle du Groupe de la Banque africaine de développement dans l'amélioration des conditions de vie de millions d'Africains, le magazine New African a distingué deux figures emblématiques de l'institution dans sa liste tant attendue des 100 Africains les plus influents de 2024.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, M. Akinwumi Adesina, à la tête de l'institution depuis près de 10 ans, et Hassatou Diop N'Sele, vice-présidente des finances et chief financial officer depuis 2022, figurent sur cette prestigieuse liste. Cette compilation met en lumière des personnalités issues de divers domaines ayant apporté des contributions significatives et positives à l'Afrique et à la communauté mondiale.

La reconnaissance de M. Adesina, lauréat du Prix mondial de l'alimentation et ancien ministre nigérian de l'Agriculture, et de Mme N'Sele, haute responsable financière sénégalaise, souligne le rôle croissant et crucial de cette institution de financement du développement dans la progression économique du continent.

Le magazine souligne que lorsque M. Adesina a commencé son rôle de président de la principale banque multilatérale de développement du continent en 2015, le capital de la Banque africaine de développement se situait à 93 milliards de dollars. Neuf ans plus tard, indique le magazine, alors que le second mandat du président de l'institution touche à sa fin, le capital de la banque s'élève à 318 milliards de dollars. Le magazine y voit une confirmation des propos du président qui affirmait en novembre dernier que « la banque que vous voyez aujourd'hui est différente ».

Le palmarès annuel des « 100 Africains les plus influents » du magazine New African est probablement la compilation annuelle la plus attendue et la plus discutée du continent. Depuis sa création en 2011, elle s'est forgé une réputation de référence définitive et autorisée pour reconnaître et célébrer l'excellence africaine.

M. Adesina a déclaré : « C'est un immense honneur et une reconnaissance brillante pour la Banque africaine de développement. Bien que je sois personnellement honoré, je considère cette distinction comme un hommage à tous ceux qui travaillent dans notre formidable institution. C'est un vibrant hommage qui salue nos efforts collectifs incessants pour améliorer la vie de millions d'Africains et ouvrir la voie à un avenir prometteur. »

Cette année, la liste reflète la résilience, l'ingéniosité et l'impact croissant de l'Afrique sur la manière dont le monde perçoit le continent, avec des personnalités qui marquent la politique, les affaires, la société civile, la science, le sport et les arts.

Le magazine Time a récemment honoré Mme N'Sele pour son travail pionnier en finance climatique. Sous sa direction, la Banque africaine de développement a introduit une obligation « hybride » innovante de 750 millions de dollars pour développer la finance climatique - une première pour une banque multilatérale de développement.

Cet instrument financier a suscité un intérêt significatif du marché et a été sursouscrit à hauteur de 6 milliards de dollars. Il marque le début de ce qui pourrait devenir une nouvelle catégorie d'actifs : l'émission de capital hybride par des banques multilatérales de développement.

Travaillant en étroite collaboration avec M. Adesina, Mme N'Sele, qui a rejoint la Banque africaine de développement en 1999, a été un moteur essentiel des percées de l'institution sur les marchés des obligations vertes et sociales.

Mme N'Sele a déclaré : « J'ai eu le privilège de guider, sous la direction de M. Adesina, notre institution vers la création d'une nouvelle catégorie d'actifs pour développer le financement climatique. Mon équipe et moi sommes fiers d'avoir conçu un instrument de capital durable qui renforce la capacité de financement des banques multilatérales de développement, notamment pour les projets climatiques. Ces banques peuvent désormais mobiliser des capitaux privés, ouvrant de nouvelles perspectives pour le financement du développement à grande échelle. »

En novembre, M. Adesina - qui achèvera son mandat de 10 ans le 31 août 2025 - a reçu le prix « Africain de la décennie » lors de l'Africa Investment Forum à Rabat, au Maroc. Le prix de « l'Africain de l'année » décerné par le Groupe ABN en collaboration avec CNBC Africa, honore les personnalités ayant eu un impact durable et profond sur le continent africain. C'était la première fois qu'une personnalité africaine obtenait le titre d'Africain de la décennie.

M. Adesina a affirmé qu'il avait l'intention de servir jusqu'à la dernière seconde de son mandat, considérant « servir le continent de sa naissance comme le plus grand honneur de sa vie ».

La liste 2024 des 100 Africains les plus influents de New African comprend également des personnalités de premier plan telles que le roi Mohammed VI du Maroc, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, l'industriel nigérian Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, et l'acteur Idris Elba.

« Cette liste offre l'opportunité de réfléchir aux progrès et à l'unité partagés de l'Afrique, dans un monde souvent marqué par la division », a souligné Anver Versi, rédacteur en chef de New African.

La catégorie « Affaires » de la liste présente également un impressionnant panel de leaders dans les institutions de financement du développement, notamment M. Sidi Ould Tah, président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Benedict Oramah, président d'Afreximbank, et Samaila Zubairu, président et directeur général de la Société financière africaine.

La liste met également en lumière des figures sportives qui ont mis en valeur l'immense talent sportif de l'Afrique lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Letsile Tebogo du Botswana a remporté l'or sur 200 mètres. La coureuse de demi-fond néerlandaise d'origine éthiopienne, Sifan Hassan, a battu des records sur plusieurs épreuves, tandis qu'Imane Khelif de l'Algérie a triomphé en boxe.