Afrique Centrale: João Lourenço et Obiang Nguema se réunissent à Cidade Alta

Luanda — Les présidents des Républiques d'Angola, João Lourenço, et de la Guinée Equatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, se sont rencontrés ce mardi matin dans le but d'aborder des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale.

À son arrivée au Palais, Teodoro Obiang Nguema, qui se trouve dans la capitale angolaise depuis lundi (13), pour une visite officielle de travail de 48 heures, a reçu les salutations de bienvenue de l'homme d'État angolais.

Cette rencontre a été suivie par la présentation des délégations ministérielles des deux pays et par un entretien privé entre les deux Chefs d'Etat.

Toujours à Cidade Alta (Palais Présidentiel), des délégations composées de ministres des deux pays se réuniront pour définir le cadre stratégique de nouveaux domaines et renforcer la coopération bilatérale.

Par la suite, en présence des deux Chefs d'État, les représentants des deux délégations ministérielles signeront quelques accords de coopération qui seront annoncés à ce moment-là.

Histoire des relations

Les relations bilatérales entre l'Angola et la Guinée Equatoriale sont marquées par des liens historiques, culturels et économiques, en plus d'intérêts communs dans le contexte africain et international.

Les deux pays partagent une vision de renforcement de l'intégration régionale et de la coopération au sein de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), ainsi que d'autres organisations régionales telles que l'Union africaine.

L'Angola et la Guinée équatoriale ont des économies basées principalement sur l'exploration pétrolière.

Cette similitude crée des opportunités d'échange d'expériences et de partenariats dans le secteur de l'énergie.

Les entreprises angolaises manifestent leur intérêt à investir en Guinée équatoriale, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz, des infrastructures et de la construction.

Les deux pays coopèrent dans les forums internationaux et régionaux pour promouvoir la stabilité politique, la paix et le développement en Afrique.

Lors des réunions bilatérales, des questions telles que la sécurité maritime dans le Golfe de Guinée ont été abordées, un sujet d'intérêt stratégique pour les deux parties en raison de l'importance des voies de transport du pétrole.

La CPLP promeut les échanges culturels et éducatifs, l'Angola jouant un rôle important dans le soutien à l'intégration linguistique et la promotion de la langue portugaise en Guinée équatoriale.

Les deux pays consolident leurs relations bilatérales à travers la signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines stratégiques.

Accords de coopération existants

En 2019, dix (10) accords ont été formalisés, couvrant des secteurs tels que la défense, l'éducation et la formation, le commerce et l'exemption de visa pour les passeports diplomatiques, officiels et de service.

Parmi les accords, se distingue la coopération dans le domaine de l'éducation et de la formation, qui vise à promouvoir les échanges éducatifs et la formation des ressources humaines entre les deux pays, l'exemption réciproque de visas dans les passeports diplomatiques, officiels et de service, qui facilite la mobilité des responsables gouvernementaux et diplomatiques, renforçant les relations institutionnelles.

Il y a également l'accord commercial qui établit les bases de l'augmentation du commerce et des investissements bilatéraux, visant le développement économique mutuel, outre le protocole de coopération dans le domaine de la pêche, axé sur la gestion durable des ressources marines et sur la collaboration technique et scientifique dans le secteur de la pêche.

Il convient aussi de signaler le protocole de coopération dans le domaine de la culture, qui vise à promouvoir les échanges culturels et la préservation du patrimoine historique des deux pays, et le Protocole de coopération dans le secteur des travaux publics, qui guide la collaboration dans les projets d'infrastructures et de développement urbain.