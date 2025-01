Afrique Centrale: Le Président angolais souligne la proximité comme un avantage dans le partenariat avec la Guinée équatoriale

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a souligné mardi, à Luanda, la proximité entre l'Angola et la Guinée équatoriale, comme le principal avantage pour accroître et renforcer le partenariat entre les deux pays.

Lors d'une conférence de presse, après une réunion privée avec son homologue équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, le Chef de l'État angolais a expliqué que la distance entre les deux États est d'environ deux heures d'avion et que tous deux font partie du Golfe de Guinée, en plus d'être baignés par le même océan, l'Atlantique.

Concernant les perspectives de coopération entre l'Angola et la Guinée Conakry, il a souligné qu'il y a beaucoup de potentiel et qu'ils peuvent avoir du succès si les deux pays s'efforcent de matérialiser ce qui est rédigé dans les différents accords et autres types de diplômes juridiques signés à ce jour.

L'avenir est radieux, a-t-il dit, et les perspectives sont bonnes, selon la volonté des hommes, des dirigeants, mais aussi des populations des deux pays.

Interrogé sur la possibilité de vols directs entre Luanda et Malabo et vice versa, João Lourenço a assuré que le "feu vert est allumé" et qu'il appartient aux ministres des deux pays, liés au secteur, de développer toutes les possibilités de coopération dans le domaine aéronautique.

Il a rappelé que l'Afrique a un grand déficit de connexions entre ses pays, soulignant que non seulement les aériennes, mais aussi les voies maritimes, fluviales, ferroviaires et routières, donc ce type d'accords sera toujours le bienvenu.

João Lourenço a ajouté que le continent africain dispose de peu de compagnies aériennes et qu'elles ne parviennent pas, toutes seules, relier les pays africains.

Union africaine

Concernant sa stratégie en tant que futur Président de l'Union africaine, le Chef de l'État angolais a réaffirmé que le dialogue avec tous et le respect de ce qui est établi par l'organisation continentale seront au premier plan de son mandat.

"Nous chercherons à résoudre les graves problèmes auxquels le continent africain est confronté, à commencer par l'instabilité politique, les guerres, le terrorisme et les prises de pouvoir anticonstitutionnelles, car tout cela va à l'encontre du développement économique et social des populations africaines", a-t-il souligné.

Pour l'homme d'État angolais, sans paix, sans stabilité, il n'y a pas de développement économique et, par conséquent, il n'y a pas de solution aux problèmes sociaux des populations en souffrance du continent.

Coopération

L'Angola et la Guinée équatoriale sont deux importants producteurs de pétrole en Afrique, ils font également partie de la région du golfe de Guinée et entretiennent des solides relations politiques, diplomatiques et culturelles depuis plusieurs années.

La coopération entre les deux pays concerne, entre autres, les domaines de l'économie, de l'énergie et de la sécurité.

Tous deux sont membres de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Les autorités angolaises et équato-guinéennes travaillent à diversifier la coopération, en adoptant des moyens permettant d'identifier des intérêts communs, avec des bénéfices réciproques.