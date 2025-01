Afrique: Maurice en route pour la Coupe du monde de la pâtisserie

L'équipe mauricienne s'est envolée, dimanche, pour Lyon, où se tiendra la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

Le décompte est lancé ! L'équipe mauricienne s'apprête à prendre part à la grande finale de la Coupe du monde de la pâtisserie, qui se tiendra les 24 et 25 janvier à Sirha, à Lyon, en France. Pour ce faire, l'équipe mauricienne s'est envolée pour la France, dimanche. C'est la deuxième fois que l'île est représentée lors de ce prestigieux concours. Cette année, l'équipe est composée de Sandy Scioli, coach et présidente de l'équipe mauricienne, Shivam Marooday, sous-chef pâtissier au Shandrani Beachcomber Resort & Spa, candidat dans la catégorie glace, Iven Chitray, chef pâtissier au Constance Prince Maurice, candidat dans la catégorie chocolat, et Pravesh Gokhoola, chef pâtissier au (Canonnier Beachcomber Resort & Spa*, candidat dans la catégorie sucre.

Lors d'une rencontre avec la presse à l'Institut Escoffier, Jérôme Fabre, Managing Director de l'Institut et initiateur de cette compétition à Maurice, a rappelé l'importance de ce concours. «La Coupe du monde de la pâtisserie existe depuis plus de 20 ans et regroupe une cinquantaine de pays participants. Cette compétition est le haut lieu de la pâtisserie. C'est l'équivalent des Jeux olympiques. C'est une expérience extraordinaire pour la destination, le pays et le savoir-faire mauricien.»

De son côté, le junior minister au Tourisme, Sydney Pierre, a exprimé son soutien à l'équipe en l'encourageant à viser la médaille d'or. Il a également fait ressortir l'importance de cet événement pour l'image de Maurice sur la scène internationale. «Cette équipe incarne talent et passion. Nous avons foi en ses capacités à éblouir le monde et à réaffirmer la place de Maurice comme une destination incontournable.»

Outre la visibilité que cette Coupe du monde de la pâtisserie donne à la destination mauricienne, elle met aussi en exergue les produits du terroir. «Cet événement contribue également à créer des vocations chez les jeunes dans les arts culinaires», a souligné Jérôme Fabre.

Cette année, la Coupe du monde de la pâtisserie met à l'honneur le thème «L'Héritage National». Pour ce faire, l'équipe mauricienne s'est tournée vers les produits du terroir de la Vanille de l'Est Ltée de Selva Chinan. Ainsi, les produits locaux dont la canne à sucre, la roselle, la noix de coco et le letchi seront travaillés dans les desserts à l'assiette.

«La compétition se déroule sur deux jours et en neuf heures. Nous aurons des pièces artistiques en glace, en chocolat et en sucre. Cette année, une difficulté s'est ajoutée aux épreuves: nous aurons un 'Show Chocolat' à faire. Ce sera comme un spectacle. Nous aurons 15 minutes pour faire toute la décoration d'un Food Truck, en y intégrant les éléments de la culture nationale. Pour ce nouveau challenge, nous avons imaginé un bazar mauricien revisité. Le 'macatia coco' traditionnel sera transformé en une création avec du chocolat, caramel et coco. Pour cette nouvelle épreuve, nous avons aussi choisi la chanson, qui a été primée par plusieurs Mauriciens pour le concours du Disque de l'année 2024 et proposée par diverses radios, soit 'Bon Manze' du groupe Zilwa», a expliqué la cheffe Sandy Scioli.

Les chefs Shivam Marooday, Iven Chitray, et Pravesh Gokhoola se disent, quant à eux, heureux de participer à cette compétition internationale. Ils soulignent également que le travail de préparation pour cet événement a été intense et qu'ils comptent bien faire honneur au pays. Ces derniers seront soumis à une pression intense au cours des deux jours de compétition. La grande difficulté, font-ils ressortir, est la gestion du temps car en sus des techniques de travail et la compréhension des critères de jugement, tous les desserts et créations doivent être conçus dans un temps donné.

Si l'équipe s'est envolée dimanche pour la France, elle compte continuer les répétitions jusqu'au jour de la compétition. Chaque Mauricien est appelé à soutenir l'équipe mauricienne, qui, à travers des créations audacieuses et des techniques de pointe, compte bien inscrire notre pays parmi les plus grandes nations de la pâtisserie.