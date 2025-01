Afrique Centrale: Les accords entre l'Angola et la Guinée équatoriale marquent du progrès dans la coopération

Luanda — Les gouvernements de l'Angola et de la Guinée équatoriale ont signé ce mardi 14 janvier, à Luanda, trois nouveaux accords de coopération, qui marquent le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Il s'agit du Protocole dans le domaine de la formation linguistique et administrative des employés de Guinée équatoriale, de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie et de la coopération dans le domaine de la technique aéronautique.

Les accords ont été paraphés en présence des Présidents de l'Angola, João Lourenço, et de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui effectue depuis lundi une visite de travail de 48 heures à Luanda, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États.

Le premier instrument juridique a été signé par le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Tete António, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et de la Diaspora de la Guinée équatoriale, Simion Oyono Essono.

Dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie, la partie angolaise a signé par Isaac do Anjos, ministre de l'Agriculture, et le vice-ministre de l'Agriculture de Guinée équatoriale, Juan Mbula.

Dans le domaine de la technique aéronautique, les signataires étaient le ministre angolais des Transports, Ricardo de Abreu, et le ministre de l'Aviation civile et des Infrastructures aéroportuaires de Guinée équatoriale, Norberto Bartolome Andreme.

Enfin, un communiqué conjoint a été signé, suite à la visite en Angola du chef de l'État équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema, signé par le ministre des Relations extérieures de l'Angola, Tete António, et son homologue de la Guinée équatoriale, Simion Oyono Essono.

L'Angola et la Guinée équatoriale consolident leurs relations bilatérales à travers la signature de plusieurs accords de coopération dans des domaines stratégiques.

En 2019, dix accords ont été formalisés entre les deux pays, couvrant des secteurs tels que la défense, l'éducation et la formation, le commerce et les exemptions de visa pour les passeports diplomatiques, officiels et de service.

Histoire des relations

La relation bilatérale entre l'Angola et la Guinée équatoriale est marquée par des liens historiques, culturels et économiques, ainsi que par des intérêts communs dans les contextes africain et international.

Les deux pays partagent une vision de renforcement de l'intégration et de la coopération régionale dans le cadre de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), ainsi que d'autres organisations régionales telles que l'Union africaine.

L'Angola et la Guinée équatoriale ont des économies basées principalement sur l'exploitation pétrolière. Cette similitude crée des opportunités d'échange d'expériences et de partenariats dans le secteur de l'énergie.

Les entreprises angolaises ont manifesté leur intérêt à investir en Guinée équatoriale, notamment dans les secteurs du pétrole, du gaz, des infrastructures et de la construction civile.

Les deux pays coopèrent dans des forums internationaux et régionaux pour promouvoir la stabilité politique, la paix et le développement en Afrique.

Lors des réunions bilatérales, des questions telles que la sécurité maritime dans le golfe de Guinée ont été abordées, un sujet d'intérêt stratégique pour les deux parties en raison de l'importance des routes de transport du pétrole.

Il existe un échange culturel et éducatif promu par la CPLP, l'Angola jouant un rôle de premier plan dans le soutien à l'intégration linguistique et la promotion de la langue portugaise en Guinée équatoriale.