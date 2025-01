Madagascar: Dikeledi - Un impact qui va encore se faire sentir

Dikeledi avait touché le Nord du Mozambique dans la nuit du lundi à mardi et apportait avec lui de fortes précipitations et des vents très destructeurs. Trois provinces ont été ravagées par le météore, mais ce passage n'a duré que quelques heures. Il est sorti en mer et a bifurqué vers le Sud pour longer la côte Sud-Ouest de la Grande île, provoquant la joie des habitants des régions du Sud, heureux de recevoir les ondées bénéfiques qu'il apporte.

Les habitants du Nord de Madagascar se remettent petit à petit du passage de Dikeledi. Ils vont devoir, avec l'aide des autorités, remettre en état toutes les habitations qui ont été détruites. Des ministres se sont rendus sur place pour manifester le soutien du pouvoir et ont apporté des aides aux sinistrés. Ces gestes ont été appréciés à leur juste valeur mais restent symboliques. Le coût de la reconstruction sera estimé plus tard et devrait être élevé. L'archipel de Mayotte a subi, lui aussi, les assauts de la tempête tropicale.

De nombreuses habitations ont été détruites après les pluies torrentielles apportées par le système. Dikeledi est entré dans le Nord du Mozambique. Il n'est resté que quelques heures, mais a fait énormément de dégâts. Les provinces de Nampula, de Cabo Delgado et de Zambezia ont été sévèrement impactés. L'institut national de gestion des catastrophes du Mozambique estime que 255 310 personnes sont en danger.

Des inondations et des glissements de terrains ont été provoqués par les pluies diluviennes qui sont tombées. Dikeledi a quitté le continent hier matin. Il a repris des forces en mer mais ne va pas opérer un retour à l'intérieur des terres malgaches. Il va longer la côte Sud de la Grande île. Les régions du Sud et du Sud-Est ont été copieusement arrosées et un avis de vigilance orange « fortes pluies » a été émis, signifiant ainsi la dégradation des conditions météorologiques dans les jours à venir.