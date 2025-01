Madagascar: Bilan Dikeledi - 5 803 sinistrés, 3 décès, 1 297 habitations inondées

Le nombre de décès suite au passage du cyclone Dikeledi n'a pas connu de changement, tandis que le bilan matériel a connu une augmentation, notamment au niveau du nombre de sinistrés.

1 801 ménages totalisant 5 803 personnes sont sinistrés suite au passage du cyclone Dikeledi, selon le dernier bilan établi par le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) du 14 janvier 2025 à 11h00. Les régions SAVA et DIANA comptent le plus grand nombre de sinistrés avec respectivement 3 203 et 2 584 personnes sinistrées dans ces deux régions. Deux autres régions, en revanche, comptent nettement moins de sinistrés : 11 dans la région Analanjirofo et 5 dans la région Sofia.

Bilan matériel

Par ailleurs, 352 personnes ont été déplacées, et accueillies dans six sites d'hébergement. Issues de 83 ménages au total, ces personnes déplacées sont localisées principalement dans quatre districts : 239 à Vohémar, 95 à Sambava, 12 à Ambilobe et 6 à Nosy-Be. Le bilan matériel indique 1 297 habitations, 370 maisons endommagées et 11 constructions complètement détruites, selon toujours le bilan du BNGRC. Celui-ci évoluera au fur et à mesure de la complétude des données liées au passage de Dikeledi dans chaque localité.

Le temps de l'après

Dans les zones frappées par Dikeledi, l'heure est à la reprise en main du quotidien. Les sinistrés n'étant pas encore en mesure de retrouver leurs habitations ni de reprendre leurs activités, restent encore pris en charge dans les sites d'hébergement. Les travaux de nettoyage et d'épuration des puits souillés durant le passage du cyclone, permettront de disposer à nouveau et rapidement, d'eau potable afin d'éviter les cas de maladies d'origine hydrique, notamment chez les enfants. En attendant, des produits de purification d'eau sont distribués aux ménages. Outre l'eau potable, la nourriture et la santé sont les principales préoccupations des populations affectées par le passage du cyclone.