Nigeria: Nouvelle hécatombe dans l'explosion d'un camion-citerne

Au Nigeria, c'est une nouvelle hécatombe qui implique encore un camion-citerne. Ce samedi matin 18 janvier, dans l'État de Niger, au moins 70 personnes sont mortes dans l'explosion d'un poids lourd transportant du carburant. Cela s'est passé sur la route reliant la ville de Kaduna à la capitale fédérale Abuja. Une nouvelle fois, l'explosion a fait suite à l'accident d'un camion-citerne.

Selon la FRSC, l'agence de sécurité routière du Nigeria, c'est un véhicule qui transportait 60 000 litres d'essence qui s'est renversé à la « jonction de Dikko », entre Abuja et Kaduna.

Le contenu de la cuve s'est déversé sur le sol et d'après le quotidien nigérian The Guardian, qui cite l'Agence de gestion des urgences de l'état de Niger, c'est en voulant transférer l'essence dans un autre camion-citerne que le liquide est entré en contact avec un groupe électrogène.

Le carburant a immédiatement pris feu et provoqué l'explosion du véhicule accidenté, emportant avec lui le camion de secours et des dizaines de personnes qui s'étaient précipités sur le précieux liquide répandu au sol afin d'en récupérer le plus possible.

De nombreux accidents liés aux camions-citernes

C'est le deuxième accident de ce genre sur les trois derniers mois. En octobre, les mêmes événements s'étaient produits dans l'état de Jigawa, dans le nord du pays, plus de 170 personnes avaient perdu la vie.

En septembre, une collision entre un camion-citerne et un autre transportant des passagers et du bétail a fait une soixantaine de morts dans l'ouest du Nigeria. La Commission fédérale de la sécurité routière a recensé plus de 1 500 accidents impliquant des camions-citerne il y a quatre ans, en 2020, faisant au total 535 victimes.

Depuis un an et demi, les prix du carburant ont été multipliés par cinq. La crise économique a augmenté les prix des denrées alimentaires et accentué la précarité des Nigérians.