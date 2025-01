Afrique: Message publié à l'occasion de la Journée Internationale de l'Education de 2025

Dakar — L’éducation est un droit humain fondamental ainsi qu’un élément fondateur qui permet à chaque personne de s’épanouir pleinement et qui apporte croissance et prospérité à la société et à l’économie.

Aujourd’hui, l’évolution rapide de la technologie – comme l’intelligence artificielle – offrent d’immenses possibilités pour accompagner les élèves de tous âges tout au long de leur parcours.

Toutefois, ces gains considérables ne vont pas sans des risques redoutables. À mesure que les systèmes fondés sur l’intelligence artificielle deviennent plus puissants, le décalage entre l’intention humaine et les impacts d’une action automatisée pourrait bien s’accentuer.

Cette Journée internationale de l’éducation nous le rappelle : l’exploitation du potentiel de l’intelligence artificielle suppose que l’intervention humaine – et les droits humains – conservent une place prépondérante dans cette technologie en rapide évolution.

Nous devons veiller à ce que l’intelligence artificielle permette aux apprenants et aux enseignants d’avoir accès à l’information, à des programmes d’enseignement de pointe et à d’autres outils d’apprentissage.

En outre, nous devons veiller à ce que tous les utilisateurs et utilisatrices soient dotés des outils et des connaissances nécessaires pour utiliser intelligemment cette technologie, dans un souci de sécurité et d’éthique, notamment grâce au référentiel de compétences de l’UNESCO destiné à aider apprenants et enseignants à intégrer l’intelligence artificielle dans leur travail.

Le Pacte numérique mondial récemment adopté prévoit d’autres mesures essentielles pour que l’humanité garde le contrôle du développement et de la gouvernance de l’intelligence artificielle, plutôt qu’elle ne le perde au profit de cette dernière.

L’intelligence artificielle ne doit en aucun cas remplacer les composantes humaines essentielles de l’apprentissage.

En cette journée importante, engageons-nous à ce que l’être humain reste au cœur des systèmes éducatifs, partout dans le monde.

Source: Centre d'Informations des Nations Unies (CINU DAKAR)