Afrique: Sommet africain de l'énergie - Rajoelina s'envole pour la Tanzanie

Un déplacement express. Andry Rajoelina, président de la République, met le cap sur Dar es Salaam, en Tanzanie, indique l'institution présidentielle. Il conduit la délégation malgache qui prend part au Sommet africain de l'énergie.

Co-organisé par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement (BAD), le sommet vise à promouvoir l'initiative «Mission 300». Selon un communiqué de presse publié par l'institution de Bretton Woods hier, cette initiative vise «à combler le fossé de l'accès à l'électricité en Afrique grâce à des technologies innovantes et des financements innovants», dans l'optique «d'étendre l'accès à une électricité fiable, abordable et durable à trois cents millions de personnes en Afrique d'ici 2030».

Selon le programme annoncé, le sommet débouchera sur «la Déclaration de l'énergie de Dar es Salaam». Le communiqué de la Banque mondiale explique que cette déclaration «présente les engagements et actions concrètes des gouvernements africains pour réformer le secteur de l'énergie, et la première série de « pactes nationaux pour l'énergie », qui serviront de feuilles de route avec des objectifs spécifiques pour chaque pays et des échéances pour la mise en oeuvre des réformes essentielles».

La Grande Île fait partie des douze pays qui seront appelés à présenter leurs pactes énergétiques à Dar es Salaam. «Madagascar, pays pilote, pourra signer un pacte pour avancer ses réformes énergétiques et mobiliser les ressources nécessaires à ses objectifs nationaux», rapporte le communiqué du Conseil des ministres du 15 janvier.

La participation à plusieurs panels et à différentes séances de réseautage est au programme de la délégation malgache. Le sommet présente l'avantage de réunir, à un même événement, des bailleurs de fonds et des investisseurs privés dans le domaine de l'énergie.