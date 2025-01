Afrique: Accès à l'énergie - Au centre des discussions durant le Sommet « Mission 300 » à Dar es Salaam

Avec 11 autres pays, Madagascar participe au sommet Mission 300 qui réunit des chefs d'État, des décideurs et des partenaires de développement, pour discuter de l'accès universel à l'énergie en Afrique.

Transformer l'accès à l'énergie. Tel est l'objectif principal de ce sommet qui se tient les 27 et 28 janvier 2025 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Baptisé Mission 300, cet événement réunit des chefs d'État, des acteurs privés et des partenaires internationaux autour d'un objectif ambitieux : offrir un accès fiable et durable à l'électricité à 300 millions d'Africains d'ici 2030.

Face à la réalité criante de 600 millions de personnes vivant sans électricité en Afrique, cette initiative se positionne comme une réponse innovante et déterminée. Soutenue par la Banque africaine de développement et le Groupe de la Banque mondiale, elle vise à remodeler les systèmes énergétiques grâce à des financements novateurs et des technologies adaptées aux défis locaux.

Collaboration

Ce sommet est aussi une plateforme de collaboration pour définir les stratégies nationales. Douze pays, dont Madagascar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria, présenteront leurs engagements sous la forme de pactes énergétiques, qui serviront de guides pour réformer le secteur. Ces engagements s'inscrivent dans une dynamique commune visant à harmoniser les efforts pour atteindre un accès universel à l'électricité.

Au-delà des discussions techniques et des annonces politiques, cette rencontre incarne une vision : transformer des vies en permettant un développement économique inclusif et en renforçant la création d'emplois. La Tanzanie devient, le temps de ce sommet, un point de convergence pour l'élaboration d'un futur où l'énergie ne sera plus un luxe mais une ressource accessible à tous, ouvrant ainsi la voie à une Afrique plus prospère et résiliente.