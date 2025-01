Afrique: L'Angola à la conférence Mining Indaba en Afrique du Sud

Luanda — L'Angola va participer du 3 au 6 février, au Cap, en Afrique du Sud, à la 31ème conférence et exposition minière internationale « Mining Indaba 2025 », qui vise à discuter des progrès technologiques, des pratiques durables et des investissements dans le secteur minier.

La délégation angolaise à l'événement le plus important d'Afrique en matière d'investissement dans le secteur minier sera conduite par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo, et comprendra des hauts fonctionnaires de ce département ministériel, de l'Agence nationale des ressources minérales, de l'Institut géologique d'Angola, d'Endiama-EP et de Sodiam-EP, ainsi que des sociétés minières et de l'ambassade d'Angola en Afrique du Sud.

L'événement, qui se déroulera sous le thème «L'exploitation minière africaine à l'épreuve du temps! », réunira des professionnels du secteur, des investisseurs et des leaders de l'industrie et servira également de point de rencontre privilégié pour le réseautage et la négociation.

Selon un communiqué du ministère des ressources minérales, du pétrole et du gaz, les discussions porteront sur les meilleures pratiques tout au long de la chaîne de valeur minière, y compris l'octroi de licences, la gestion des ressources et l'ajout de valeur en aval.