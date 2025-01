Angola: Le pays signe un accord de prospection minière à Mining Indaba

Luanda — Le Gouvernement angolais et l'entreprise privée Ndumba signeront, au cours de la 31ème Conférence minière internationale et Exposition "Mining Indaba 2025", au Cap (Afrique du Sud), un accord de prospection minière à Lucapa, province de Lunda Nord (Angola).

L'information a été fournie jeudi par le directeur national des Ressources Minérales, Paulo Tanganha, lors de la conférence de presse de présentation du programme de participation de l'Angola à cet événement, qui aura lieu du 3 au 6 février.

L'accord sera signé par les responsables de l'Agence nationale des Ressources minérales, d'Endiama et de la société Ndumba.

L'accord vise à explorer une superficie de 274 kilomètres carrés et impliquera un investissement de six millions quatre cent mille dollars américains.

D'autre part, le directeur a annoncé que le 4 janvier sera une journée consacrée à l'Angola et sera marqué par un forum d'affaires sous le thème "Angola: l'heure de l'investissement minier est maintenant!", dirigé par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo.

Le forum, a-t-il déclaré, servira à présenter l'environnement des affaires du secteur minier, le potentiel géologique et minier et les opportunités d'investissement en Angola.

La création de partenariats entre l'Angola et les opérateurs privés, ainsi que l'échange de connaissances sur la durabilité dans le volet environnemental et social, font également partie du programme de la délégation angolaise pour l'événement.

"Nous avons l'intention d'attirer de grandes et petites entreprises, dans le but d'améliorer l'exploitation dans le secteur", a-t-il souligné.

Paulo Tanganha a considéré l'événement comme fondamental et comme une contribution pour que le pays puisse atteindre les 17 carats attendus d'ici 2027.

L'administratrice exécutive d'Endiama, Ana Feijó, a déclaré que la participation de l'Angola à l'événement renforcerait les partenariats avec les opérateurs, pour améliorer la chaîne de valeur, comme les usines de découpe et les bijouteries.

La participation de l'Angola à Mining Indaba 2025, a-t-il expliqué, repose sur une exposition avec deux stands thématiques, à savoir "Le potentiel minier de l'Angola", qui réunira des institutions du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz et "Le potentiel du diamant angolais", qui intégrera les sociétés diamantaires.

«Cette réunion est l'occasion de discuter de sujets liés aux pratiques et aux investissements durables dans le secteur minier», a-t-il souligné.

La délégation angolaise au plus grand événement africain d'investissement dans le secteur minier sera conduite par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino de Azevedo et comprendra des hauts fonctionnaires de ce département ministériel, de l'Agence nationale des ressources minérales, de l'Institut géologique d'Angola, Endiama-EP et Sodiam-EP, ainsi que des sociétés minières et de l'ambassade d'Angola en Afrique du Sud.

L'événement, qui se déroulera sous le thème « L'exploitation minière africaine à l'épreuve du futur, aujourd'hui ! », rassemblera des professionnels du secteur minier, des investisseurs et des leaders de l'industrie minière et constitue un point de rencontre privilégié pour le réseautage et la négociation.

Les discussions porteront sur les meilleures pratiques dans la chaîne de valeur minière, notamment la délivrance de licences, la gestion des ressources et la valeur ajoutée.

La Conférence sera précédée d'un symposium sur le thème « Construire une chaîne de valeur minière africaine unifiée : renforcer les meilleures pratiques », qui réunira, entre autres, les dirigeants des gouvernements africains du secteur minier.

Mining Indaba est une conférence minière internationale qui se tient chaque année en Afrique du Sud et vise à attirer les investissements dans le secteur minier dans les pays du continent africain.