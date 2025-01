Congo-Kinshasa: Face à la guerre d'agression, Félix Tshisekedi appelle à la résilience et résistance

Le Chef de l'Etat Felix Tshisekedi a invité, mercredi 29 janvier, les Congolais à faire preuve de résistance et surtout de résilience face à l'aggravation sans précédente de la situation sécuritaire dans l'Est du pays.

Il a lancé cette invitation au cours d'un discours à la nation en direct sur la chaine de télévision nationale, RTNC.

« A ces moments difficiles, je vous appelle à la résistance et surtout la résilience. Face à cette situation, permettez-moi de vous confirmer qu'une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes du M23 et leurs parrains. Nos vaillantes forces de la RDC, symbole du courage et de patriotisme sont prêtes à se mobiliser et à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du Gouvernement afin de lever des options et reconquérir chaque parcelle de notre territoire », a souligné le commandant suprême des FARDC et de la police nationale.

Il a rapporté que l'Est de de la RDC en particulier les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri fait face à une aggravation sans précédente de la situation sécuritaire.

Une situation que Félix Tshisekedi a attribué aux forces de défense du Rwanda qui, en soutien à leurs marionnettes du M23, continuent leur entreprise terroriste sur notre territoire semant la désolation à nos populations.

Le Président de la République note qu'il partage sa douleur et son indignation face à ces attaques barbares contre la République mais également une offensive à l'histoire et à la dignité de notre peuple.

C'est ainsi qu'il a nommé le général major Evariste Somo Kakule au poste du gouverneur militaire du Nord-Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'Etat.

« Parallèlement nous avons engagé des démarches diplomatiques au sein du Conseil des Nations unies ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda auquel nous restons pleinement engagés les obstacles », a poursuivi Félix Tshisekedi.

Voie diplomatique

Le président de la République dit privilégier la voie du dialogue mais avec lucidité, car tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Il a reconnu que ce combat n'est pas seulement celui des FARDC mais de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. A tous nos compatriotes dans chaque province chaque ville territoire et villages et eux de la diaspora sans distinction a l'appartenance politique unissons nos efforts en apportons un soutien indéfectible à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre intégrité et notre souveraineté territoriale. Je suis conscient pour de la souffrance de nos compatriotes qui fuient les hostilités.

Plan d'urgence humanitaire

Pour le Chef de l'Etat, le Gouvernement Suminwa a été instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire afin de venir en aide aux déplacés, aux habitants de Goma et ses environs.

« Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement de ces services essentiels. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui sont payes de leur lutte. J'ai une pensée pieuse pour le général major Peter Chirimwami, gouverneur du Nord-Kivu tombé avec une arme à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous les militaires et Wazalendo tombes sur le champ d'honneur, Je pense aussi soldats de la SMIRDC et aux casques bleus de la MONUSCO. Leur souffrance et sacrifice ne sera pas oublié », a précisé Felix Tshisekedi.

Interpellation de la communauté internationale

Dans son speech, le garant de la nation a fait savoir que le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations unies ainsi que les accords régionaux. Pire ses agissements se déroulent avec impunité totale et mépris des règles internationales.

Il a également noté que la présence des soldats rwandais sur sol de la RDC, leur soutien politique logistique et militaire à leurs patins du M23 et leur implication à l'exploitation illégale des ressources naturelles conduit tout droit vers une escalade mettant en danger toute la région du Grands lac.

Félix Tshisekedi a porté haut la voix des Congolais qui, selon lui, prend acte de cette passivité qui frôle la complicité.

Le Chef de l'Etat a condamné les attaques contre les ambassades ou mission diplomatiques accrédités en RDC:

« Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillages ayant vissé quelques missions diplomatiques accrédités en RDC ainsi que des intérêts prives à Kinshasa. Restez ferme et fidélité, Nous gagnerons cette guerre et non par la violence aveugle ou par l'anarchie ».

Félix Tshisekedi a assuré aux populations de l'Est qu'elles ne sont pas seules dans cette épreuve et que toute la République se bat pour leur bien-être.

Mobilisation des jeunes

Le numéro un congolais a encouragé les jeunes à servir le pays sous le drapeau. Hormis cette catégorie sociale, il a également appelé tout Congolais quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle à faire bloc derrière les FARDC et à contribuer chacun à son niveau a l'effort de guerre.

« Je vous invite à mettre vos énergies au service de la nation. A la jeunesse je vous exhorte à répondre à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever et de mettre votre créativité au service de la nation, Enrôlez-vous massivement dans l'armée car vous êtes de fer de lance de notre pays », a-t-il conclu.