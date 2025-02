Afrique: L'avenir minier du continent occupe le devant de la scène à Mining Indaba

Addis Abeba — Investing in African Mining Indaba 2025 a officiellement débuté aujourd'hui, le 3 février 2025, au Cap, en Afrique du Sud. Le ministre éthiopien des Mines, l'ingénieur Habtamu Tegegne, dirige la délégation du pays, y compris le secteur privé éthiopien des mines, lors de la conférence, qui débute officiellement au Centre international des congrès du Cap.

L'avenir minier de l'Afrique a occupé le devant de la scène lors de cet Investing in African Mining Indaba 2025, les discussions autour des pratiques durables et de la diversification économique étant les principaux sujets de conversation. Investing in African Mining Indaba s'engage également à façonner la trajectoire et à positionner le secteur minier africain comme le premier secteur d'Afrique, en stimulant les investissements durables et en favorisant la croissance économique.

Plus de 300 exposants, dont l'Éthiopie, et plus de 1 200 visiteurs participent à cet indaba minier. L'objectif principal de cet Indaba est de favoriser des discussions et une collaboration intenses, en réunissant les dirigeants de l'industrie et les décideurs politiques pour susciter des changements significatifs dans l'industrie minière africaine.

C'est également une journée d'échanges, de connexions et de dialogue avant-gardiste, de promotion des opportunités minières africaines et de mise en relation des opportunités avec les investisseurs et les financiers du secteur qui peuvent gérer les avantages mutuels et le développement. L'Éthiopie devrait profiter de cette occasion pour promouvoir ses ressources minérales inexploitées. L'Indaba se poursuivra jusqu'au 6 février 2025.