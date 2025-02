Afrique de l'Est: SADC/EAC - Tshisekedi et Kagame attendus samedi prochain en Tanzanie

La SADC veut parer au plus pressé à l'issue de sa rencontre à Harare au Zimbabwe. Le Président Félix Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame sont attendus, samedi 8 février prochain à Dar es Salaam, en Tanzanie, au sommet conjoint la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC). Au menu: le conflit dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Selon la Présidence Kényane qui annonce la nouvelle, cela fait suite à un accord entre le Président de la SADC, le Zimbabwen Emmerson Mnangagwa et le Président de la CAE, le Kenyan Williams Ruto.

«La présidente Samia Suluhu Hassan a gracieusement accepté d'accueillir le sommet pour délibérer sur la situation dans l'est de la RDC», a déclaré le Président Ruto sur le compte X de la présidence Kényane.

A en croire la source citée, il a déclaré que le Président Félix Tshisekedi de la RDC et le Président Paul Kagame du Rwanda ont confirmé leur présence à la réunion qui sera précédée d'une réunion ministérielle vendredi 7 février au niveau des ministres des Affaires étrangères avant le sommet des Chefs d'État.

« La paix et la sécurité sont des ingrédients essentiels au commerce et à l'investissement dans notre région. Je suis heureux que les dirigeants de la Communauté de développement de l'Afrique australe et de la Communauté de l'Afrique de l'Est aient convenu de se réunir conjointement pour discuter du conflit dans l'Est de la République Démocratique du Congo. Grâce à notre effort collectif, nous assurerons que la sécurité règne sur notre continent », a déclaré William Ruto, du Kenya et président en exercice de l'EAC.

Selon William Ruto, les Présidents Suluhu Samia de la Tanzanie, Félix Tshisekedi de la RDC, Paul Kagame du Rwanda, Cyril Ramaphosa de Afrique du Sud), Kaguta Museveni de l'Ouganda et HassanS Mohamud de la Somalie ont confirmé leur participation à ce sommet extraordinaire de Dar es Salaam.

La prise de Goma par les forces M23-AFC-RDF aggrave la crise sécuritaire, humanitaire et économique dans la région. Les combats ont intensifié la détresse des populations locales, et Félix Tshisekedi a annoncé une riposte militaire pour récupérer les zones occupées.

Kinshasa-Pretoria

Ce sommet de Dar es-salaam se tient sur fond de tension entre les pays de la région. L'Afrique du Sud a réaffirmé sa volonté d'aider la RDC à retrouver la paix et assurer son intégrité territoriale, après plusieurs jours de combats à Goma, entre l'Armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.

Dans une publication faite ce lundi 3 février dernier, sur ses comptes réseaux sociaux, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, s'est montré solidaire et a affirmé que son pays va accompagner le grand Congo jusqu'au bout.

« En tant que pays, nous avons un devoir de soutien envers les nations africaines, dont la solidarité et le soutien matériel ont contribué à assurer notre libération. L'Afrique du Sud ne relâchera pas son soutien au peuple de la RDC, afin qu'il puisse jouir de la paix et de la sécurité qu'il mérite à juste titre », a-t-il déclaré.