Afrique: Sommet SADC-EAC en Tanzanie - Un espoir de paix pour l'Est de la RDC

Ce samedi 08 février 2025 se tiendra en Tanzanie un sommet conjoint de la Communauté de Développement de l'Afrique australe (SADC) et de la communauté Est Africaine (EAC).

Les chefs d'Etat de ces deux communautés sous régionales se réuniront en vue de trouver une solution au conflit rwando- congolais qui a des ramifications préoccupantes au niveau de toute la région.

Ce sommet conjoint fait suite à un accord entre le président de la SADC Emmerdon Mnangagwa et celui de l'EAC William Ruto.

Pour ces dirigeants régionaux, c'est par des moyens pacifiques qu'il faudra mettre fin à ce conflit à l'Est de la RDC fortement marqué par l'appui des forces armées rwandaises aux rebelles du M 23.

Il sied de rappeler que les violons sont loin de s'accorder entre la RDC et le Rwanda pour un accord de paix. Si de son côté la RDC s'en tient au processus de Luanda et exige le retrait immédiat et inconditionnel des forces armées rwandaises et la fin du soutien rwandais au M 23, le Rwanda pour sa part conditionne la signature d'un accord de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles du M 23 et la neutralisation des FDLR.

Les auditeurs ont échangé avec Frederick Amani Analyste Politique et Relations internationales, chercheur associé en Sciences Politiques et Relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en question de Sécurité, Défense et Maintien de la paix à l'Institut de l'Est de l'Afrique basé au Sénégal, sous la modération de Marcel Ngombo Mbala.