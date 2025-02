Afrique: Clôture ce jeudi du Conseil exécutif de l'UA

Addis — La 46ème session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) s'achève ce jeudi à Addis-Abeba, en Ethiopie, avec l'approbation des documents à soumettre au 38ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation, qui se tiendra samedi et dimanche.

La session, qui a débuté mercredi, élira et nommera ce jeudi six commissaires de la Commission de l'UA et d'autres hauts responsables des organes de l'Union africaine.

La réunion du Conseil exécutif de l'UA examine également le rapport de la 49e session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), le rapport annuel des activités de l'Union, de ses organes et champions, le rapport de la 15e réunion du Conseil des ministres du commerce de la Zone de libre-échange continentale (ZLECA), ainsi que l'urgence de santé publique de sécurité continentale (PHECS).

Les délégués discutent également des projets d'instruments juridiques, des rapports des comités du Conseil exécutif, des points proposés par les États membres, du projet d'ordre du jour et des projets de décisions de la 38e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

Mercredi, à l'ouverture de l'événement, le président de la Commission de l'Union africaine, Mousa Faki Mahamat, a pointé du doigt le financement difficile de l'Organisation comme un élément qui continue de peser « lourdement » sur son efficacité et son indépendance dans la prise de décision.

Il a également déploré l'affaiblissement de la solidarité africaine et de son « âme soeur », le panafricanisme, qui « freinent l'ardeur et réduisent la portée et la résonance de notre contribution aux niveaux continental et international ».

Il a dit que cette situation est d'autant plus préoccupante à l'heure où le multilatéralisme, déjà en mauvaise posture pour certains, semble devoir faire face à de nouveaux défis et à des coups venus de l'autre côté de l'Atlantique.

Dans ce contexte, Mousa Faki comprend qu'il est nécessaire de « se ressaisir ». Et nous devons le faire ici et maintenant.

Il a déploré le fait que les conflits violents continuent de faire des morts à grande échelle en Afrique, évoquant les guerres au Soudan et à l'est de la RDC, les « théâtres les plus émouvants et tragiques ».

Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), Claver Gatete, a défendu les réformes des institutions financières internationales, pour garantir à l'Afrique une « voix plus forte » dans la définition des politiques économiques mondiales.

Le Secrétaire général adjoint de l'ONU a également rappelé que la traite transatlantique des esclaves et l'exploitation coloniale ont privé l'Afrique de sa population, de ses ressources, de sa dignité et ont laissé derrière elles des inégalités qui persistent dans les systèmes financiers mondiaux, les structures commerciales et les institutions de gouvernance à ce jour.

« L'extraction des ressources de l'Afrique sans développement correspondant, la sous-évaluation des économies africaines dans les notations de crédit mondiales et les barrières systémiques au commerce et à l'investissement sont, en fait, des manifestations contemporaines de ces injustices historiques », a-t-il dénoncé.

Le ministre des Relations Extérieures, Téte António, dirige la délégation angolaise à l'événement, qui comprend, entre autres personnalités, la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda Mendonça, la secrétaire d'État à la Culture, Maria de Jesus, et l'ambassadeur d'Angola en Éthiopie, Miguel Bembe.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement du continent africain, prévu les 15 et 16 de ce mois, confirmera le président de la République, João Lourenço, à la tête de l'organisation continentale jusqu'en février 2026.