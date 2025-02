Afrique de l'Est: Est de la RDC - L'opération conjointe avec l'armée ougandaise s'étend vers Bunia

Dans le nord-est de la RDC, les forces ougandaises renforcent leur présence. Elles sont déployées depuis plusieurs années dans le cadre d'un accord entre les deux pays. Des opérations aux côtés de l'armée congolaise pour traquer aux côtés de l'armée congolaise les rebelles des ADF, principalement dans le Nord-Kivu et désormais en Ituri.

L'annonce de l'armée ougandaise coïncide avec l'avancée du M23 et de militaires rwandais vers le nord de la province du Nord-Kivu. Mais pour les autorités congolaises, il s'agit de mieux coordonner l'extension des opérations communes.

Depuis plusieurs jours, les deux armées travaillent pour « harmoniser » leurs actions dans le cadre de l'opération Shujaa. Cette opération conjointe a été lancée il y a plus de trois et avait comme mission première de lutter contre le groupe ADF, particulièrement meurtrier dans les provinces d'Ituri et du Nord-Kivu.

Élargissement de la mission conjointe

Les responsables militaires se sont d'abord rencontrés lundi 17 février dans la cité de Boga. Des généraux ougandais se sont ensuite dirigés vers Bunia, la capitale provinciale pour de nouvelles réunions préparatoires ce mardi, alors qu'une centaine de militaires de l'armée ougandaise faisaient aussi leur entrée dans le secteur. Les échanges doivent se poursuivre encore au moins ce mercredi.

Selon une source militaire, en plus de cette harmonisation, les discussions doivent porter sur un élargissement de la mission conjointe à d'autres groupes armés présents dans la province. Un responsable de la société civile évoque un déploiement possible dans le territoire de Djugu, où s'opposent deux milices Codeco et Zaïre, dans un conflit particulièrement meurtrier pour les civils.