Le landerneau politique ivoirien est en ébullition depuis quelques jours. Cela, après la dénonciation et la condamnation de la Commission électorale indépendante (CEI) par l'opposition suite au refus de l'institution, d'effectuer la Révision de la liste électorale (RLE) avant les élections d'octobre 2025.

Un refus qui apparaît, à ses yeux, comme la provocation de trop et une volonté manifeste de bâcler le processus électoral. Fort de ce constat, elle ne s'embarrasse pas de fioritures pour demander la démission du président et de son équipe. Si cette exigence des partis et groupements de l'opposition parait légitime au regard de l'incapacité de la CEI à convaincre l'opposition sur sa capacité à garantir des élections libres, transparentes et crédibles, force est de constater que cette même opposition semble prise au piège de ses propres contradictions.

En effet, depuis plusieurs années, elle accuse la Commission électorale indépendante (CEI) d'être inféodée au pouvoir. Pourtant, elle continue de siéger en son sein, oscillant entre contestation et participation, sans jamais réellement assumer une ligne claire.

L'opposition ne peut pas être à la fois juge et partie dans un système qu'elle dénonce

Ce manque de cohérence nuit à sa crédibilité ce d'autant plus que sa stratégie brouille son message et interroge sur sa réelle cohérence politique. En fait, pour autant que la composition de l'organe électoral soit réellement déséquilibrée, comme elle le prétend, pourquoi l'opposition ne demanderait-elle pas à ses représentants de se retirer ? En tout cas, une chose est certaine.

L'opposition ne peut pas être à la fois juge et partie dans un système qu'elle dénonce. Autrement dit, elle rejette la CEI, mais pas au point de s'en exclure elle-même. Cela dit, en attendant de voir la tournure que prendront les évènements dans les jours à venir, on peut affirmer que l'opposition ivoirienne n'est pas cohérente. Elle veut participer aux prochaines échéances électorales pour ne pas mourir politiquement, tout en dénonçant un système qu'elle n'entend pas quitter, malgré tout.

En tout état de cause, cette stratégie qui, à bien des égards, s'apparente à un jeu de clair-obscur, nuit à sa crédibilité et affaiblit sa position face au pouvoir. A défaut d'agir, sa voix doit, en dépit de tout, se faire entendre sous d'autres formes et c'est la moindre des choses que ses militants et sympathisants attendent d'elle. Car, en politique, l'indignation sélective et les postures ambiguës finissent toujours par se payer cash.