Sénégal: Le New Deal technologique permettra de lutter contre la corruption et l'évasion fiscale, selon Bassirou Diomaye Faye

La nouvelle stratégie nationale numérique "New Deal technologique" 2025-2050 permettra de lutter contre la corruption et l'évasion fiscale à travers la dématérialisation des procédures administratives, a estimé, lundi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

"L'impact sera aussi concret pour l'administration, qui va se moderniser avec des services interopérables, une amélioration de la performance, un élargissement de l'assiette fiscale, permettant ainsi de lutter contre la corruption et de réduire considérablement l'évasion fiscale", a-t-il déclaré, lors du lancement de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Cette dématérialisation des procédures et la digitalisation des documents, permettra selon lui, d'éliminer les intermédiaires, de réduire les délais de traitement, de lutter contre la spéculation et la corruption, grâce à une traçabilité accrue et des bases de données centralisées et sécurisées.

Le chef de l'État est globalement revenu sur les avantages du "New deal technologique" avec, entre autres, un accès universel à Internet, une connectivité de qualité, performante et à un coût abordable, mais également un programme d'incubation et de financement pour accompagner les startups locales et encourager l'innovation technologique.

Le "New deal technologique" dont l'ambition est de porter la contribution du numérique à 15% du PIB, remplace la stratégie Sénégal Numérique (SN2025), qui a été lancée en 2016.