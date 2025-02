Sénégal: Le pays lance sa stratégie numérique - Le « New Deal Technologique »

Le Sénégal vient de franchir une nouvelle étape dans la transition numérique. Le 24 février, SEM Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé le « New Deal technologique ». « Une initiative audacieuse qui renforce la souveraineté numérique du Sénégal et met l’innovation au service du progrès social et économique », a-t-il souligné.

En effet, cette initiative entre dans le cadre de l’Agenda National de Transformation – Vision Sénégal 2050 du président Faye. Selon lui, son ambition est de faire du Sénégal non seulement un pôle d’excellence technologique en Afrique de l’Ouest, mais aussi un hub incontournable sur l’ensemble du continent.

Actuellement, il faut noter que la transition numérique est nécessaire pour le développement des entreprises publiques et privées, car elle participe à faciliter les services. C’est dans ce cadre que le président Faye a tenu à démontrer l’importance du «New Deal Technologique» qui, à l’en croire, s’emploie à transformer la gestion publique, en numérisant les services administratifs, tout en encourageant la collaboration active entre l’État, le secteur privé et les partenaires au développement.

« Cette synergie permettra de déployer des infrastructures robustes, de favoriser la recherche et l’innovation, et d’adopter un cadre législatif propice à la confiance et à la sécurité numérique» a ajouté le président Bassirou Diomaye Faye.

Il en appelle ainsi à la mobilisation de tous les acteurs institutionnels, chefs d’entreprise, universitaires, chercheurs, organisations de la société civile et populations.

« Ensemble, nous parviendrons à hisser le Sénégal au rang des nations leaders de l’économie numérique, porté par les valeurs de responsabilité, de transparence et de solidarité» a-t-il déclaré.

Cet événement majeur, qui marque une nouvelle ère numérique pour le Sénégal a permis à M. Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, de détailler les axes stratégiques du «New Deal Technologique».

Selon lui, il s’articule autour de 4 axes que sont : la Souveraineté Numérique, la Digitalisation des Services Publics, le Développement de l’Économie Numérique et le Leadership Africain dans le Numérique.

Pour le ministre Alioune Sall, le succès de cette stratégie dépend de notre capacité à appréhender les enjeux et à relever les défis présents et futurs. Par conséquent, il invite la population sénégalaise à s’approprier le « New Deal Technologique » afin que le pays puisse devenir une nation souveraine, juste et prospère.