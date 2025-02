Afrique Australe: Des chefs d'état-major de l'EAC et de la SADC réitèrent l'appel au cessez-le-feu dans l'Est de la RDC

L'ancien Premier ministre éthiopien Hailemariam Desalegn, l'ancien président Olusegun Obasanjo et l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta seront les facilitateurs de la SADC et l'EAC dans la crise dans l'est de la RDC.

Des chefs d'état-major de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté des États d'Afrique de l'Est (EAC) ont réitéré lundi 24 février l'appel au cessez-le-feu de toutes les parties au conflit dans l'Est de la RDC, tel que décidé il y a quelques semaines par le sommet EAC-SADC.

Ils ont lancé cet appel à l'issue d'une réunion conjointe des chefs d'état-major de la SADC et de l'EAC, consacrée à la crise dans l'Est de la RDC, à Dar-es-Salaam, en Tanzanie. Cette réunion a été convoquée sur instruction des chefs d'État de l'EAC et de la SADC, afin de fournir des orientations techniques susceptibles de faciliter la coordination des actions des deux blocs régionaux pour faire face à la situation actuelle dans la partie orientale de la RDC.

D'après le communiqué conjoint publié par ces deux organisations régionales, « tous les acteurs sont invités à respecter le cessez-le-feu annoncé par le sommet EAC-SADC. Le M23 et tous les autres acteurs sont invités à cesser toute nouvelle avancée dans l'est de la RDC et à observer et respecter un cessez-le-feu immédiat », peut-on lire dans ce document.

Malgré de multiples appels à la cessation des hostilités, les combats se poursuivent entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise.

Depuis quelques semaines, ces rebelles occupent les villes de Bukavu et de Goma, capitales respectivement du Sud-Kivu et du Nord-Kivu.

Une réunion ministérielle conjointe EAC-SADC est prévue pour le 28 février. Elle devrait porter sur les détails de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu.