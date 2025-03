Afrique: Le Mobile World Congress 2025 s'ouvre à Barcelone - Un enjeu stratégique pour les pays émergents

Le Mobile World Congress (MWC) 2025 a ouvert ses portes aujourd'hui à Barcelone, confirmant son statut de plus grand rendez-vous mondial dédié aux technologies mobiles et à l'innovation numérique. L'événement, qui se tient du 3 au 6 mars, réunit plus de 2 700 exposants et attend plus de 100 000 visiteurs, avec un impact économique estimé entre 540 et 550 millions d'euros pour la ville hôte.

L'IA au coeur des débats

Cette édition met en avant l'intelligence artificielle (IA) et l'influence croissante des grandes entreprises technologiques dans le paysage géopolitique. Le développement rapide des sociétés d'intelligence artificielle accentue la compétition mondiale et soulève des questions sur la régulation des technologies émergentes.

Le géant chinois Huawei marque sa présence avec le lancement de sa solution de cloud télécom convergé intelligent intégrant l'IA, visant à révolutionner les infrastructures télécoms. Cette initiative confirme la volonté de l'entreprise de rester un leader de l'innovation.