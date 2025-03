Afrique: MWC 2025 - Huawei présente sa nouvelle solution réseau centrée sur l'IA

Lors du Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, le 3 mars 2025, Yang Chaobin, membre du conseil d'administration de Huawei et PDG du groupe d'affaires ICT, a présenté une nouvelle solution réseau centrée sur l'intelligence artificielle (IA). Cette innovation vise à aider les opérateurs télécoms à exploiter pleinement les opportunités offertes par l'IA en améliorant la connectivité, la gestion des réseaux et les modèles commerciaux.

L'intégration accrue de l'IA dans les réseaux permettra aux opérateurs d'optimiser l'utilisation des ressources, telles que le routage et la bande passante, assurant ainsi aux applications intelligentes un accès universel au réseau, des vitesses élevées en upload et download, et une garantie de qualité de service. Face à la complexité croissante des services d'IA, il est essentiel de passer d'une gestion réseau centrée sur les ressources à une approche axée sur les applications. La solution de Huawei offre une maintenance prédictive, une optimisation de l'expérience utilisateur basée sur la compréhension des applications et des opérations plus personnalisées, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion réseau et l'expérience utilisateur.

Pour les utilisateurs individuels, les réseaux centrés sur l'IA peuvent fournir une expérience adaptée en ajustant précisément la bande passante, la latence et la fiabilité selon les besoins. Pour les organisations, ces réseaux peuvent surmonter les limitations actuelles en matière de capacité et de temps de réponse, soutenant ainsi des interactions plus avancées entre humains et agents intelligents. Au niveau sociétal, ces réseaux faciliteront une connectivité omniprésente, accélérant l'adoption de l'IA dans des domaines tels que l'éducation et la santé, apportant une valeur ajoutée aux communautés mondiales.

Yang Chaobin a conclu en appelant à une collaboration au sein de l'industrie des télécommunications. En partageant les capacités réseau, en collaborant avec diverses industries et en innovant selon les besoins spécifiques, le secteur peut exploiter pleinement les nouvelles opportunités de croissance à l'ère de l'IA et rapprocher le monde d'un avenir plus intelligent.