Algérie: Journée internationale de la femme - M. Rebiga salue le rôle pionnier de la femme algérienne

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, a salué, jeudi, le rôle "pionnier" joué par la femme algérienne tout au long des haltes cruciales traversées par le pays, depuis la glorieuse Révolution de libération jusqu'à l'édification de l'Algérie nouvelle victorieuse.

Lors d'une conférence historique organisée à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a mis en évidence les rôles "pivots" joués par la femme algérienne, revenant notamment sur la lutte qu'elle a menée durant la Révolution de libération.

Rebiga a souligné, dans ce sens, que "les crimes perpétrés par l'occupant français contre les Algériennes sont consignés dans de nombreuses études spécialisées se référant aux documents d'archives, qui témoignent de la violation des engagements énoncés dans le Droit international humanitaire".

Il a également rappelé les propos du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune qui avait affirmé que "la femme algérienne a donné durant la glorieuse guerre de libération, un exemple de bravoure et de courage".

De son côté, la professeure de communication à l'université "Morsli Abdellah" de Tipasa, Mme Meriem Dorban a évoqué le rôle actuel de la femme algérienne, soulignant que "les acquis constitutionnels lui ont permis d'assumer des postes de responsabilité, renforçant ainsi sa contribution à la construction de l'Algérie nouvelle victorieuse".

Elle a appelé, dans ce contexte, à poursuivre son soutien à tous les niveaux et à "promouvoir ses capacités et l'accompagner dans la réalisation de projets, en vue d'un développement global et durable".

Par ailleurs, l'intervenante a salué les positions prises par la femme algérienne pour soutenir les causes légitimes, en particulier les causes palestinienne et sahraouie.

Au terme de la conférence, le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit a rendu hommage à plusieurs moudjahidate et veuves de chouhada, ainsi que des cadres du secteur.