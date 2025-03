Madagascar: Feu vert des autorités à une réouverture intégrale des liaisons maritimes avec les Comores

Le gouvernement malgache a décidé cette semaine d'un retour à la normale de toutes les liaisons maritimes avec les Comores qu'il avait interrompues au mois d'octobre. Si l'interdiction des échanges de marchandises entre les deux voisins avaient été levée en décembre, celle qui pesait sur la circulation des passagers avait été maintenue, officiellement en raison de l'épidémie de choléra dans l'archipel.

Malgaches et Comoriens peuvent de nouveau circuler librement entre leurs îles : les compagnies maritimes qui les relient ont obtenu cette semaine le feu vert des autorités malgaches pour rétablir leurs liaisons commerciales. « On a attendu [d'avoir] des signaux très positifs sur l'évolution de l'épidémie de choléra qui sévissait aux Comores. Pendant plusieurs semaines, on a pu voir qu'il n'y avait plus aucun cas, ce qui a été corroboré par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela a été l'élément déterminant pour lever la suspension des relations maritimes entre les deux pays », explique Valéry Ramonjavelo, ministre malgache des Transports et de la Météorologie.

Des contrôles sanitaires stricts sont toutefois maintenus pour les passagers en provenance des Comores, dont les bagages et marchandises seront systématiquement désinfectés.

Pertes économiques à Majunga

Dans un premier temps, en décembre dernier, le gouvernement malgache avait commencé par ré-autoriser les échanges de marchandises avec les Comores qui n'ont toutefois quasiment pas repris depuis, Moroni n'ayant pas coopéré afin de protester contre le maintien de l'interdiction de circulation des passagers.

Face à cette situation, plusieurs opérateurs économiques comoriens ont alors pris le parti de se tourner vers le Kenya et la Tanzanie pour leurs approvisionnements, causant au passage beaucoup de tort à l'économie de la ville malgache de Majunga et à sa région, selon Christian Afakandro, député d'opposition de la cité. « Depuis la fermeture des liaisons maritimes avec les Comores, il y avait régulièrement des manifestations pour demander leur rétablissement. Leur reprise est donc une bonne nouvelle parce qu'elles sont capitales pour l'économie de Majunga et de la région Boeny, en particulier en ce qui concerne les exportations de gaz naturel, de bois de construction et de produits agricoles comme le riz et les haricots. Désormais, tout le monde est content et soulagé ! », assure-t-il.

Vers un rétablissement des liaisons aériennes ?

Les autorités malgaches et comoriennes se sont également dites favorables à un rétablissement des liaisons aériennes entre les deux pays, suspendues depuis 2022. Le Ministre des Transports, Valéry Ramonjavelo, affirme d'ailleurs qu'une telle issue pourrait intervenir « dans les tous prochains mois, avec des liaisons entre Antananarivo et Moroni et Majunga et Moroni ».

Les décisions de fermeture et de réouverture de la frontière maritime avec les Comores - qui ne dépendent que de considérations sanitaires, selon le gouvernement malgache - sont toutefois intervenues dans un contexte de tensions entre les deux voisins. Depuis plusieurs années en effet, les autorités malgaches réclament - en vain à ce jour - à Moroni le rapatriement de 48 kilos d'or saisis par les douanes comoriennes. En 2021, deux Comoriens et un Malgache avaient été arrêtés dans l'archipel alors qu'ils venaient d'y transporter leur magot par bateau avec le projet de rallier Dubaï en jet privé.