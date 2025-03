Afrique: Le président Taye affirme l'engagement de l'Éthiopie à mettre pleinement en oeuvre l'AfCFTA

Addis Ababa — Le président éthiopien Taye Atske Selassie a réitéré l'engagement de son pays à mettre pleinement en oeuvre la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

S'exprimant lors de l'ouverture de la 57e session de la Commission économique pour l'Afrique : Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, le président a exprimé sa confiance dans l'accélération de la mise en oeuvre de la ZLECA, l'Éthiopie ayant fait ses preuves en matière d'intégration régionale.

M. Taye a précisé que l'Éthiopie s'efforce de parvenir à l'intégration régionale par le biais d'infrastructures et d'une connectivité électrique avec ses voisins.

De même, la nation est-africaine s'engage pleinement à mettre en oeuvre l'AfCFTA et à travailler aux côtés de nos frères et soeurs africains pour construire un continent uni, prospère et résilient, a-t-il déclaré.

Parallèlement, "nous donnons la priorité à la domestication de l'accord en mettant l'accent sur le renforcement des capacités afin d'assurer la préparation, des campagnes de vulgarisation ciblant le secteur privé et les principaux organes de mise en oeuvre sont en cours".

Selon lui, "l'Éthiopie met l'accent sur le développement des infrastructures, qui est un instrument essentiel de notre programme d'intégration commerciale".

Le président a également évoqué la connectivité des infrastructures avec les pays voisins, à savoir le Sud-Soudan, le Kenya et Djibouti.

Récemment, nous avons signé un accord pour relier l'Éthiopie et le Sud-Soudan, et notre participation au corridor LAPSSET souligne notre engagement à développer la logistique régionale et la facilitation du commerce, a-t-il indiqué.

Ces corridors devraient améliorer considérablement la mobilité et le commerce et créer de meilleures voies pour la mise en oeuvre de l'AfCFTA.

Au-delà des infrastructures de transport, le président a souligné que l'Éthiopie investissait dans l'intégration énergétique régionale.

En exportant de l'électricité renouvelable, abordable et durable vers les pays voisins, l'Éthiopie contribue à combler le déficit énergétique de l'Afrique, une condition préalable à l'investissement et à l'industrialisation.

En outre, les investissements de l'Éthiopie dans les parcs industriels et la zone économique spéciale témoignent de notre engagement en faveur de la production et de la fabrication à valeur ajoutée, a ajouté M. Taye.