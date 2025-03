Les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame se sont rencontrés ce mardi 18 mars à Doha, au Qatar, dans le cadre d'une réunion trilatérale organisée par l'Émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a annoncé le ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Cette rencontre est la première entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame depuis l'escalade de la violence dans l'Est de la RDC avec la prise des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, soutenus par Kigali.

Dans une déclaration, le ministère qatari des Affaires étrangères indique que les discussions entre les deux chefs d'État africains et l'Émir ont porté sur la pacification de l'Est de la RDC.

Les chefs d'État ont salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi ainsi que celles du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar-es-Salaam.

Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et ont convenu de poursuivre les discussions entamées à Doha afin de poser les bases d'une paix durable dans le cadre du processus désormais fusionné Luanda/Nairobi, rapporte la déclaration du ministère des Affaires étrangères du Qatar.

Le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont également exprimé leur gratitude envers l'État du Qatar et son Émir pour l'organisation de cette rencontre qui, selon la déclaration officielle, a renforcé « la confiance mutuelle en faveur d'un avenir stable pour la RDC et la région ».

Pendant ce temps, à Luanda, on note un rendez-vous manqué des négociations directes entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Prévues ce mardi 18 mars, ce dialogue n'a pas pu se tenir « pour des raisons et circonstances de force majeure », a annoncé la médiation angolaise.

Alors que la délégation de Kinshasa était déjà sur place lundi, le M23 a annoncé, le même lundi dans un communiqué, son retrait des pourparlers de Luanda, prévus sous l'égide de l'Angola.

Le mouvement rebelle a dénoncé les sanctions européennes imposées à ses dirigeants, estimant qu'elles « compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée ».