Zimbabwe: Kirsty Coventry, première africaine à la tête du Comité International Olympique - Un Triomphe historique pour le sport

L'Afrique est en mouvement, et cette dynamique se manifeste dans tous les domaines, y compris le sport. Ce Jeudi 20 Mars, Kirsty Coventry, ex-championne olympique de natation, a marqué l’histoire en étant élue présidente du Comité International Olympique (CIO). À 41 ans, elle devient la première Africaine à occuper ce prestigieux poste, marquant un tournant décisif dans l’histoire du sport mondial.

Selon Le Monde Afrique, le vote au sein du Comité International Olympique, qui comptait sept candidats en lice, était attendu comme incertain. Toutefois, Kirsty Coventry a remporté la présidence dès le premier tour, obtenant une majorité des 97 votants.

Dans son discours, elle a exprimé sa gratitude, précisant que « c’est un moment extraordinaire. Lorsque j’étais une fillette de neuf ans, jamais je n’aurais imaginé que je serais ici devant vous, avec la possibilité de redonner à notre incroyable mouvement tout ce qu’il m’a offert. »

«Je suis particulièrement fière d'être la première femme présidente du Comité International Olympique, ainsi que la première originaire d'Afrique. J'espère que cette élection sera une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Aujourd'hui, un plafond de verre a été brisé et je suis pleinement consciente de mes responsabilités en tant que modèle», a-t-elle poursuivi.

Elle entamera ainsi un mandat de huit ans, devenant la première femme à diriger le CIO après 131 ans d’existence de l’organisation.

L’élection de Kirsty Coventry a été l’une des plus imprévisibles et compétitives de l’histoire du CIO, aucun candidat ne se détachant clairement avant le vote.

À ce jour, la Zimbabwéenne incarne une véritable source d'inspiration, non seulement pour le sport mondial, mais aussi pour les femmes d'Afrique, devenant un symbole d'abnégation et de réussite.

Pour Kirsty, le sport a le pouvoir inégalé de rassembler, d'inspirer et de créer des opportunités pour tous. Ainsi, «je m'engage à faire en sorte que nous exploitions ce pouvoir au maximum. Avec l'ensemble de la famille olympique, athlètes, supporteurs et sponsors compris, nous nous appuierons sur nos fondations solides, nous adopterons l'innovation et nous défendrons les valeurs de l'amitié, de l'excellence et du respect. L'avenir du Mouvement olympique est radieux. J'ai hâte de me mettre au travail » a déclaré la nouvelle patronne du Comité International Olympique.

Si toutes les célébrations féminines du mois de mars dédié à la femme n’ont pas encore été à leur comble, il faut dire que Kirsty Coventry a bien mis en évidence son potentiel et rempli sa part de victoire. C’est non seulement une joie pour le secteur sportif du Zimbabwe, mais aussi une raison de festoyer pour le continent tout entier.